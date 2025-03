João Fonseca enfrenta Pavel Kotov no Challenger de Phoenix

O tenista brasileiro João Fonseca está prestes a disputar uma importante partida contra o russo Pavel Kotov, durante o torneio Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. A competição, que faz parte do circuito ATP com nível 175, terá seu confronto marcado para esta quarta-feira, 12 de março de 2025, com início previsto às 14 horas (horário de Brasília).

Fonseca, que ocupa atualmente a 80ª posição no ranking da ATP, busca se destacar ainda mais ao enfrentar Kotov, o qual se encontra na 102ª colocação mundial. Essa será a primeira vez que ambos os atletas se encontram em quadra. Kotov, apesar de ter sido classificado entre os 50 melhores do mundo na última temporada, ainda não conquistou um título da ATP e soma apenas cinco vitórias em sua trajetória neste ano.

A transmissão do jogo será realizada pelo canal Sportv, e os torcedores poderão acompanhar atualizações em tempo real através do ge.globo.

O vencedor deste duelo irá se encontrar nas oitavas de final com o alemão Jan-Lennard Struff, cabeça de chave número quatro do torneio, que já inicia sua participação diretamente nessa fase.

Em sua trajetória recente, João Fonseca, aos 18 anos, tem se destacado como uma das promessas mais brilhantes do tênis brasileiro. Ele é o tenista mais jovem a alcançar o top 100 da ATP desde Carlos Alcaraz. Em um ano mágico até agora, Fonseca conquistou dois títulos em três meses e teve um desempenho impressionante no circuito, sendo campeão no Challenger 125 de Camberra e no ATP 250 de Buenos Aires.

No entanto, após um início promissor de temporada, o carioca enfrentou algumas dificuldades recentemente. Ele foi eliminado na primeira rodada do Rio Open e caiu na segunda fase em Indian Wells. O torneio em Phoenix representa uma oportunidade crucial antes de sua participação no Masters 1000 de Miami.

Os fãs do esporte estão ansiosos para ver como Fonseca se sairá nesse novo desafio contra Kotov e como isso influenciará sua trajetória na temporada.