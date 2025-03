João Fonseca enfrenta Alex De Minaur em busca de avanço no Miami Open

Após um início promissor no Miami Open, onde conquistou vitórias significativas nas duas primeiras rodadas, o tenista brasileiro João Fonseca se prepara para um novo desafio. Ele se encontrará com o australiano Alex De Minaur na terceira fase do torneio, em uma partida agendada para segunda-feira, 24 de março, às 20h.

O embate será transmitido ao vivo pelo streaming Disney+ e também poderá ser acompanhado em tempo real pelo portal ge.

Na última partida, realizada no último sábado, João Fonseca superou o francês Ugo Humbert com uma vitória convincente por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em um tempo total de 1 hora e 10 minutos. Antes disso, ele já havia enfrentado e vencido o americano Learner Tien na primeira rodada, demonstrando resiliência ao superar um mal-estar durante a competição.

Com a torcida a seu favor em Miami, Fonseca, atualmente classificado como o número 60 do ranking mundial, busca avançar ainda mais no torneio. O próximo adversário, Alex De Minaur, ocupa a 11ª posição no ranking da ATP e traz um histórico impressionante com nove títulos conquistados em competições da ATP, além de vitórias sobre renomados jogadores como Andy Murray e Andrey Rublev.

A expectativa é alta para o confronto entre os dois atletas. Os fãs do tênis brasileiro aguardam ansiosos pelo desempenho de Fonseca nesta importante partida que pode definir seu futuro na competição.

Detalhes da Partida: