João Fonseca é eliminado do Torneio de Indian Wells por Jack Draper

No último sábado (8), o tenista brasileiro João Fonseca foi derrotado pelo britânico Jack Draper em um duelo marcado por altos e baixos, que terminou em 2 sets a 0 (4-6, 0-6), resultando na eliminação de Fonseca da segunda rodada do prestigiado torneio de Indian Wells.

O primeiro set apresentou uma disputa equilibrada, com ambos os atletas trocando quebras de saque. A igualdade se manteve até o momento em que o placar estava em 4 a 4, quando Draper conseguiu uma quebra crucial, consolidando sua vantagem ao fechar a parcial em seu serviço.

Por outro lado, a segunda parcial foi dominada pelo britânico, que mostrou um desempenho superior e selou a vitória com um contundente 6 a 0.

Na rodada inicial do torneio, Fonseca havia demonstrado seu potencial ao vencer o neozelandês Jacob Fearnley por 2 sets a 1. A trajetória recente do brasileiro no circuito tem sido promissora; ele conquistou seu primeiro título profissional em fevereiro deste ano, ao triunfar no Aberto da Argentina, realizado em Buenos Aires.

No mês anterior, o jovem atleta também fez história ao superar o russo Andrey Rublev, então classificado como o nono melhor do mundo, em uma impressionante vitória por 3 sets a 0 na primeira rodada do Aberto da Austrália. Contudo, ele não conseguiu avançar no Grand Slam, sendo eliminado pelo italiano Lorenzo Sonego em um confronto decidido em 3 sets a 1.

Em sua última participação no Rio Open, Fonseca foi eliminado na primeira rodada por Alexandre Muller, que acabaria por ser vice-campeão do torneio. No ano passado, ele se destacou ao vencer as ATP Next Gen Finals, uma competição voltada para os jogadores mais promissores com até 20 anos.

Os resultados recentes elevaram João Fonseca à 80ª posição no ranking da ATP, refletindo sua ascensão e potencial dentro do cenário internacional do tênis.