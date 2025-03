João Fonseca é eliminado do Miami Open

Na última segunda-feira, 24 de março, o tenista brasileiro João Fonseca enfrentou uma partida desafiadora contra o australiano Alex De Minaur, atual número 11 do ranking mundial, na terceira rodada do Miami Open. O confronto resultou na eliminação de Fonseca, que se despediu do torneio com um resultado de 2 sets a 1.

Após a partida, Fonseca fez uma análise detalhada de seu desempenho e destacou as dificuldades impostas por De Minaur. “Sabia que seria um jogo exigente mentalmente desde o início. Ele é um jogador muito combativo e sabe como explorar as fraquezas dos adversários”, comentou o brasileiro. O tenista também mencionou que a velocidade e o estilo de jogo do australiano dificultaram suas tentativas de finalizar os pontos rapidamente.

Embora a derrota tenha sido dolorosa, Fonseca se mostrou otimista em relação ao futuro da temporada. “Tive oportunidades durante a partida, mas em alguns momentos fui excessivamente passivo e em outros quis apressar os pontos”, refletiu. Ele ressaltou que cada jogo traz lições valiosas e que está confiante com seu progresso até agora.

“Realizei três semanas de competições muito boas em Indian Wells, Phoenix e agora aqui em Miami. O saldo é positivo. Sinto-me bem tanto física quanto mentalmente e continuarei trabalhando duro. Estou triste pela derrota, mas feliz com a maneira como encarei os desafios e pela evolução que estou tendo”, acrescentou.

Com essa eliminação, Fonseca encerra a melhor campanha de sua carreira até o momento, alcançando pela primeira vez as oitavas de final em um torneio do nível Masters 1000. A participação no Miami Open também resultou em uma ascensão no ranking da ATP, onde o carioca subiu da 60ª para a 58ª posição.

A trajetória de Fonseca no torneio foi acompanhada com entusiasmo pelos fãs brasileiros, e ele se mantém otimista para os próximos desafios na temporada.