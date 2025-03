João Fonseca domina Hugo Gaston e alcança a semifinal do Challenger de Phoenix

O tenista brasileiro João Fonseca continua a impressionar no Challenger de Phoenix, realizado nos Estados Unidos. Na sexta-feira, 14 de março, ele superou o francês Hugo Gaston, atualmente classificado como o 93º no ranking da ATP, com um resultado convincente de 6/4, 6/4, em uma partida que durou 1 hora e 10 minutos.

Desde o início do confronto, João demonstrou um jogo agressivo e eficaz, quebrando os saques de Gaston nas duas primeiras oportunidades e estabelecendo uma vantagem inicial de 4 a 1. Contudo, a reação do francês não tardou e ele conseguiu devolver a quebra, encurtando a distância para 4 a 3. A variação de estilos por parte de Gaston visava desestabilizar Fonseca, mas o brasileiro recuperou a concentração e confirmou seus serviços nos games seguintes, encerrando o primeiro set com um sólido 6 a 4.

No segundo set, Fonseca manteve sua boa performance ao quebrar o saque do adversário logo no início. Essa situação gerou frustração em Gaston, que chegou a quebrar sua própria raquete em um momento de desespero. João continuou controlando o jogo e finalizou o set com mais um 6 a 4, garantindo sua vaga na semifinal.

Após o término da partida, João expressou entusiasmo por sua performance e elogiou seu adversário: “Eu joguei um tênis muito bom hoje; Hugo é um jogador muito perigoso e talentoso. Ele poderia ter revertido a situação, mas estive muito focado no meu saque durante todo o jogo.” O tenista também ressaltou a importância de alcançar as semifinais: “Significa muito para mim; o nível aqui é alto e há muitos jogadores no top 100”.

Hugo Gaston, que havia conquistado uma vitória anterior contra o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, enfrentará na semifinal o japonês Kei Nishikori. Nishikori, ex-número quatro do mundo e atualmente na posição 46 do ranking ATP, será um adversário inédito para Fonseca. A disputa pelo lugar na final ocorrerá neste sábado, dia 15 de março, às 19h (horário de Brasília).

O Challenger de Phoenix conta com uma premiação total de 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão) e oferece ao campeão valiosos 175 pontos no ranking mundial. Este torneio também se configura como uma importante preparação para o Masters 1000 de Miami, que terá início em 19 de março, onde João Fonseca estará presente.