João Fonseca brilha no Masters de Miami, enquanto Bia Haddad Maia enfrenta nova derrota

Na sua estreia no Masters de Miami, realizado nos Estados Unidos, o tenista carioca João Fonseca, atualmente na 60ª posição do ranking da ATP, protagonizou uma emocionante virada em sua disputa contra o americano Leaner Tien, 66º colocado. O jogo ocorreu na quadra principal do Hard Rock Center e contou com uma expressiva torcida que apoiou o brasileiro ao longo de toda a partida.

Após 2 horas e 23 minutos de intensa batalha em quadra, Fonseca conseguiu superar Tien com um placar final de 6/7 (1-7), 6/3 e 6/4. Ambos os jogadores apresentaram desempenho similar em termos de aces, totalizando 10 cada, embora Fonseca tenha cometido 32 erros não-forçados contra 35 do americano. Tien, por sua vez, disparou 30 bolas vencedoras em comparação às 41 do brasileiro.

O histórico recente favorecia João Fonseca, que havia vencido Tien duas vezes durante a última edição do NextGen Finals. Ao entrar em quadra com confiança elevada, Fonseca quebrou o serviço do adversário na segunda oportunidade que teve. No entanto, no quarto game, Tien reagiu e devolveu a quebra de saque, virando o placar para 3/2. A partir daí, ambos os tenistas mantiveram seus serviços até chegarem ao tie break, onde Tien se destacou ao abrir uma vantagem de 6-0, finalizando o set em 7-1.

No segundo set, ambos começaram firmes em seus serviços até que Fonseca se beneficiou de uma dupla falta de Tien no quarto game, conseguindo assim a quebra e abrindo 3/1. O brasileiro manteve a vantagem até fechar o set em 6/3. No set decisivo, João pressionou ainda mais e quebrou o serviço do adversário no terceiro game, colocando-se à frente com 2/1.

Com um ritmo acelerado e buscando pressão constante um sobre o outro, Tien salvou um breakpoint logo no início do set final. No entanto, não conseguiu sustentar seu saque e foi quebrado novamente. Fonseca aproveitou seu potente forehand para estabelecer uma liderança de 3/1 e administrou bem sua vantagem nos games seguintes.

Essa vitória marca a terceira conquista de Fonseca em torneios da categoria Masters 1000. Em busca de alcançar pela primeira vez a terceira rodada desse prestigiado torneio na carreira, o brasileiro agora se prepara para enfrentar o francês Ugo Humbert, atual 20º do mundo. Humbert já havia derrotado Fonseca neste ano durante as qualificações da Copa Davis.

Por outro lado, Bia Haddad Maia, número 18 do ranking mundial e cabeça de chave número 16 do torneio, não teve a mesma sorte que seu compatriota. A brasileira foi eliminada pela qualifier tcheca Linda Fruhvirtova, de apenas 19 anos e atualmente na 215ª posição mundial. O jogo terminou em sets diretos com parciais de 6/0 e 6/2 após apenas 1 hora e 13 minutos de disputa.

Com um público reduzido devido à simultaneidade das partidas e ao momento difícil vivenciado por Haddad Maia, a tenista não conseguiu se encontrar em quadra. Cometendo duplas-faltas e erros consecutivos de forehand no primeiro set, ela foi quebrada três vezes e perdeu rapidamente por um ‘pneu’ em apenas 24 minutos. No segundo set, Bia apresentou uma melhora temporária ao equilibrar mais as ações; no entanto, após ser quebrada novamente no quinto game e não conseguir devolver a quebra subsequente, sua performance deteriorou-se rapidamente.

Essa derrota representa a sexta consecutiva para Haddad Maia desde suas vitórias no Australian Open em janeiro. Até agora em sua temporada de 2025, ela disputou 11 partidas com apenas duas vitórias registradas no Aberto da Austrália. A paulista agora se prepara para retornar às competições individuais em Charleston no dia 31 deste mês enquanto ainda continua sua participação nas duplas em Miami. Ela fará sua estreia nesta modalidade nesta sexta-feira ao lado da parceira Laura Siegemund contra a dupla composta pela americana Caroline Dolehide e pela australiana Storm Hunter.