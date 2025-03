João Fonseca avança às quartas de final no Challenger de Phoenix

Na madrugada desta sexta-feira (14), o tenista brasileiro João Fonseca conquistou uma importante vitória sobre o alemão Jan-Lennard Struff, ex-número 21 do mundo, garantindo assim sua classificação para as quartas de final do Challenger de Phoenix. O carioca levou a melhor em um jogo equilibrado, encerrando a partida com um placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3.

A partida começou com um atraso de quase uma hora devido à chuva que atingiu a cidade de Phoenix. Ao entrar em quadra, Fonseca rapidamente mostrou seu potencial ao quebrar o serviço do adversário e abrir 2/0 no primeiro set. Apesar da reação de Struff, que empatou em 40/40 no game seguinte, Fonseca manteve a calma e fechou o primeiro set com uma performance sólida, marcando três quebras e encerrando a parcial em apenas 25 minutos.

No segundo set, o alemão apresentou uma resistência maior. Struff conseguiu quebrar o serviço do brasileiro pela primeira vez na partida, assumindo a liderança em 2/1. Apesar dos esforços de João para se recuperar e empatar o jogo, o alemão consolidou sua vantagem e venceu a segunda parcial por 6/4.

O set decisivo começou favorável a Fonseca, que não hesitou em arriscar em seu segundo saque e rapidamente conquistou uma quebra. Após alguns altos e baixos, ambos os jogadores trocaram games até que João garantisse um match point após um voleio preciso. Ele fechou a partida com um ace, selando sua vitória em 6/3 no terceiro set.

Com essa vitória, João Fonseca se prepara para enfrentar o francês Hugo Gaston, atualmente classificado como número 93 do ranking mundial. A expectativa é alta para esse confronto nas quartas de final.

O desempenho de Fonseca não apenas destaca seu talento emergente no cenário do tênis mundial, mas também posiciona o Brasil como uma força crescente no esporte.