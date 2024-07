João Félix erra, França elimina Portugal nos pênaltis e avança na Euro

A final de 2016 está vingada. A França venceu Portugal por 5 a 3, nos pênaltis, e garantiu sua vaga na semifinal da Eurocopa. As duas seleções ficaram no 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, nesta sexta-feira (5), no Volksparkstadion.

João Félix foi o “vilão” português. O atacante entrou durante a prorrogação e desperdiçou a sua cobrança na decisão por pênaltis, mandando no pé da trave. Diogo Costa, goleiro que foi herói contra a Eslovênia, não conseguiu defender nenhuma das cinco batidas francesas.

Com a bola rolando, o jogo teve primeiro tempo morno, mas esquentou a partir da segunda etapa. Apesar das altas expectativas, Cristiano Ronaldo e Mbappé fizeram um duelo apagado. O português até teve uma chance clara na prorrogação, porém desperdiçou. O francês, por sua vez, saiu no intervalo do tempo extra.

A partida marcou o reencontro das seleções na Eurocopa. Os dois países se enfrentaram na final de 2016, em jogo que terminou com vitória portuguesa por 1 a 0, na prorrogação, em solo francês.

A França vai encarar a Espanha na semifinal. O confronto entre as seleções será disputado na próxima terça-feira (9), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.

PORTUGAL

Diogo Costa; João Cancelo (Nelson Semedo), Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; João Palhinha (Rúben Neves), Vitinha (Matheus Nunes) e Bruno Fernandes (Francisco Conceição); Bernardo Silva, Rafael Leão (João Félix) e Cristiano Ronaldo. T.: Roberto Martínez

FRANÇA

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni e Camavinga (Fofana); Griezmann (Dembélé), Mbappé (Barcola) e Kolo Muani (Thuram). T.: Didier Deschamps

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e Dan Cook (ING)

VAR: David Coote (ING)

Cartões amarelos: João Palhinha (POR), Saliba (FRA)