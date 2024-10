João do Rio e Sarr emplacam livros mais vendidos da Flip 2024

Em um acontecimento raro, o autor mais vendido da Flip 2024 foi o homenageado, João do Rio, provando a tese de Luiz Antonio Simas, enunciada na abertura do evento, de que o escritor está mais vivo que nunca.

Duas edições diferentes de seu “A Alma Encantadora das Ruas” ocuparam os dois primeiros lugares entre os mais vendidos da livraria oficial da festa, operada pela rede Travessa.

Logo em seguida, vem o monumental “A Mais Recôndita Memória dos Homens”, romance premiado do senegalês Mohamed Mbougar Sarr. Outro convidado internacional que vendeu bem foi Atef Abu Saif, autor palestino que emplacou seus diários da guerra, “Quero Estar Acordado Quando Morrer”, em quarto lugar.

Geni Nuñez voltou a aparecer no ranking, em que já tinha figurado no ano passado, quando não era nem autora do programa oficial. Agora em dose dupla, já que estão entre os dez livros mais populares tanto seu “Descolonizando Afetos” quanto o lançamento “Felizes por Enquanto”.

Livros de Édouard Louis, o francês sensação de Paraty, aparecem em sexto e nono lugar no ranking das obras, mas como ele tem mais quatro obras editadas no Brasil, acabou emplacando o segundo lugar como autor mais vendido, atrás só de João do Rio.

Em terceiro vem Simas, outro escritor prolífico que estava bastante destacado entre as estantes da livraria.

A única autora entre os mais vendidos que não tinha nada a ver com a programação da Flip foi a coreana Han Kang.

Mas a explicação é fácil: ela foi premiada com o Nobel de Literatura na quinta-feira de manhã, logo no começo da festa, e provocou uma onda de interesse principalmente por seu “A Vegetariana”. A Travessa teve que encomendar remessas de última hora de seus romances.

Veja a seguir a lista completa de livros e autores mais vendidos da Flip:

LIVROS MAIS VENDIDOS DA FLIP 2024

A Alma Encantadora das Ruas

Autor: João do Rio. Editora: Antofágica

A Alma Encantadora das Ruas

Autor: João do Rio. Editora: José Olympio

A Mais Recôndita Memória dos Homens

Autor: Mohamed Mbougar Sarr. Editora: Fósforo

Quero Estar Acordado Quando Morrer

Autor: Atef Abu Saif. Editora: Elefante

Descolonizando Afetos

Autora: Geni Núñez. Editora: Paidós

Mudar: Método

Autor: Édouard Louis. Editora: Todavia

Felizes por Enquanto

Autora: Geni Núñez. Editora: Planeta

Canção do Amor

Autora: Txai Suruí. Editora: Elo

Lutas e Metamorfoses de uma Mulher

Autor: Édouard Louis. Editora: Todavia

O Avesso da Pele

Autor: Jeferson Tenório. Editora: Companhia das Letras

AUTORES E AUTORAS MAIS VENDIDOS DA FLIP

João do Rio

Édouard Louis

Luiz Antonio Simas

Geni Núñez

Mohamed Mbougar Sarr

Carla Madeira

Mariana Salomão Carrara

Jeferson Tenório

Han Kang

Ilaria Gaspari