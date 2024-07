João Carlos Mello fará palestra sobre Transição Energética na UFABC

O Dr. Eng. João Carlos Mello, um dos principais especialistas em energia do Brasil, realizará uma palestra/debate na Universidade Federal do ABC (UFABC). O evento, intitulado “Transição Energética Segura e Confiável – Uma Necessidade”, ocorrerá no dia 24 de julho de 2024, às 19h, no Auditório 112-0, Torre 3, Bloco A.

João Carlos Mello é carioca e possui formação em Engenharia Elétrica pela PUC/RJ, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Ele iniciou sua carreira em empresas de consultoria e posteriormente ingressou no CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), onde coordenou o Programa de Planejamento e Operação Elétrica e Energética.

Após uma passagem pela ASMAE (antecessora da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), em São Paulo, João retornou ao setor de consultoria e fundou a Thymos Energia em 2013. A Thymos Energia se destaca como uma das principais empresas de consultoria do Brasil, graças à sua liderança e alto desempenho. Atualmente, João Carlos Mello é também presidente do CIGRE Brasil.