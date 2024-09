João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica Sesi-SP apresentam “A História da Dança”

A dança sempre teve um papel importante na música clássica e nas festas das cortes europeias. O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP darão uma aula sobre o assunto no concerto “A História da Dança”, no Teatro Bradesco, em 1º de outubro.

A noite começa com “Bransle de la torche”, uma das mais de trezentas danças instrumentais compostas por Michael Praetorius. J. S. Bach criou muitas danças que são verdadeiras obras primas e exemplos da forte presença do ritmo em suas composições. Uma na qual as notas fluem soltas, deslizando livremente é a “Courante”, que dá prosseguimento ao concerto. Como todas as suítes para violoncelo solo de Bach terminam com uma Giga, dança popular em toda a Europa, Martins apresenta a “Suíte nº 3” e, fechando a ‘participação’ de Bach, sua peça mais popular, “Badinerie”, final da “Suíte nº 2”.

No contexto da música da corte, a dança preferida nos salões era o minuet ou minueto, com passos miúdos, grande leveza e evoluções graciosas. A Bachiana executa um dos minuetos mais conhecidos, do compositor italiano Rodolfo Luigi Boccherini.

Contando a História da Música, não poderia faltar a valsa vienense, a rainha das danças de salão, e seu principal compositor, Johann Strauss II, conhecido como “O Rei da Valsa” e o grande responsável pela popularidade da valsa em Viena durante o século XIX, aqui representado pela valsa “Vida de Artista”. E, também, o “Quebra-Nozes”, uma das composições mais conhecidas de Pyotr Ilitch Tchaikovsky, com a “Valsa das Flores”, a mais popular desse balé.

Fechando o panorama da dança, o célebre “Bolero de Ravel”, uma obra para balé, inspirada em uma dança espanhola e caracterizada por um ritmo repetitivo, foi feita sob encomenda para a bailarina russa Ida Rubinstein, amiga e mecenas de Ravel, tendo rapidamente se tornado um sucesso global.

João Carlos Martins, que voltou a se apresentar ao piano em seus concertos após ganhar suas luvas biônicas, presenteia o público com uma seleção de peças ao piano.

Serviço – João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica Sesi-SP apresentam a ‘História da Dança’ em concerto no Teatro Bradesco

Data: 01 de outubro

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$15,75 em Uhuu.com.

Local: Teatro Bradesco (R. Palestra Itália, 500 – 3° Piso – Perdizes, São Paulo)

Classificação: Livre