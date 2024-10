João Campos é reeleito em Recife

O candidato João Campos (PSB) venceu a disputa para a prefeitura de Recife (PE), com 77,48% dos votos válidos. Gilson Machado (PL) ficou em segundo lugar, com 14,10% dos votos válidos. Até agora foram apurados 79,06% das urnas.

João Henrique de Andrade Lima Campos (PSB) nasceu no Recife, é solteiro, tem 30 anos e formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco. O prefeito reeleito tem a política pernambucana no sangue. É neto do ex-governador Miguel Arraes (1916-2005), que governou Pernambuco em três ocasiões, e filho do ex-governador Eduardo Campos (1965-2014), que comandou o estado por um mandato.

Durante toda a campanha eleitoral, pesquisas de intenção de voto mostravam João Campos com liderança tranquila entre os candidatos.

A carreira política no estado começou em 2016, quando passou a ocupar a chefia de gabinete do governador pernambucano Paulo Câmara. Em 2018, conquistou o primeiro cargo eletivo ao ser o candidato mais votado para deputado federal na história de Pernambuco, com 460.387 votos.

Em 2020, três dias após completar 27 anos, João Campos foi eleito o prefeito mais jovem da história do Recife, sendo reeleito neste 6 de outubro.

O vice na chapa de Campos é Victor Marques (PCdoB).

Com informações de Bruno Freitas Moura