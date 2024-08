João Campos com 76% e venceria disputa no Recife em 1º turno, aponta Datafolha

De acordo com o levantamento, 25% dos entrevistados consideram o governo municipal regular, enquanto 4% acham ruim ou péssimo e 1% não sabe.

O índice de aprovação em 70% é combustível para o PSB cogitar o lançamento de candidatura do prefeito a governador em 2026, em caso de vitória em outubro. Por causa da possibilidade, João Campos colocou seu amigo e ex-chefe de gabinete Victor Marques (PC do B) como vice na chapa, preterindo o PT.

A oposição tem Daniel Coelho e Gilson Machado como principais candidatos. Estrategistas das duas campanhas apostam no início da propaganda de rádio e televisão, que começa no dia 30, para tentar reverter a ampla margem do prefeito mostrada pelas pesquisas. Já no início, devem partir para uma ofensiva sobre João Campos.

Daniel Coelho tem apontado problemas em áreas como saúde e habitação no começo da campanha. Recentemente, cobrou posicionamento de João Campos sobre eventual disputa para o governo em 2026, enquanto o prefeito não confirma nem nega a hipótese.

Apesar da folga mostrada nas pesquisas, João Campos tem feito críticas a opositores. Em um comício no domingo (18), comparou a oposição no Recife a Copa do Mundo e às Olimpíadas: “Só aparecem de temporada em temporada”.

A estratégia de Gilson Machado para tentar chegar a um eventual segundo turno é resgatar eleitores bolsonaristas que sinalizam intenção de votar no prefeito. O ex-ministro do Turismo relembrou, nesta semana, por meio das redes sociais, críticas de João Campos ao PT na campanha eleitoral de 2020 e apontou o que, na visão do candidato do PL, seria uma incoerência do prefeito, agora aliado do partido de Lula.