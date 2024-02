João Bosco & Vinícius misturam gêneros para manter animação no Ibirapuera

As horas de sol e folia não diminuíram a animação do público que faz o Carnaval no Ibirapuera.

Os foliões não param de cantar e dançar as músicas apresentadas pela dupla João Bosco & Vinícius, que aposta na mistura de gêneros e artistas para manter a animação.

Já desfilaram pelo microfone canções de Jammil e Uma Noites, Tim Maia, Jota Quest e, agora, João Mineiro e Marciano.