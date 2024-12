João Bosco & Vinícius finalizam a série de lançamentos do disco JB&V 21 in Concert

Desde que foi lançada em 2020, ‘Bloqueia Eu’ acumula números gigantes em todas as plataformas. São mais de 75 milhões de streams apenas no Spotify e quase 200 mil vídeos nas redes sociais. Tamanho sucesso merecia uma versão exclusiva em JB&V 21 in Concert, álbum emblemático dos artistas sul-mato-grossenses, gravado na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto.

Para a colaboração primorosa, João e Vinícius convidaram o DJ e produtor estrelado, Lucas Beat, para dar vida a nova versão ao vivo que já invadiu as pistas de dança e festas em todo o Brasil. O filme inédito e a versão live de ‘Bloqueia Eu’ chega nesta sexta (13) no canal oficial da dupla no YouTube.

‘Bloqueia Eu’ já entrou para a seleção de hits dos cantores. Originalmente, a faixa faz parte do álbum ‘Ao Vivo em Goiânia’. Em 2021, também com a colaboração de Beat, despontou de forma apoteótica chegando a lugares inimagináveis.

“É importante ressaltar que ‘Bloqueia Eu’ teve uma história crescente desde que foi gravada pela primeira vez. Não foi uma música que fez sucesso e estacionou, pelo contrário. Ela chegou a públicos diferentes, ganhou força e entrou para o nosso repertório de sucessos. Hoje, por exemplo, é impossível fazer um show e não tocá-la”, lembra João Bosco.

E é com o remix live de ‘Bloqueia Eu’ que João Bosco & Vinícius se despedem de JB&V 21 in Concert. Com as participações especiais de Maiara & Maraísa, Guilherme & Benutto, Murilo Huff, Mari Fernandez, Léo Magalhães e Israel & Rodolfo, os sertanejos eternizaram 21 faixas divididas entre inéditas e releituras.

“’JB&V 21 in Concert’, sem dúvidas, foi um álbum que nos trouxe muitas alegrias. É satisfatório ver que o projeto deu certo, que mais um sonho foi realizado e atingimos nosso objetivo. Encerrar a série de lançamentos com o remix live de ‘Bloqueia Eu’ é um presente para os nossos fãs que ouviram sem moderação o disco completo”, fala Vinícius referindo-se aos quase 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A direção executiva do disco tem a assinatura de Rafael Kinock e Luiz Montoya. Os volumes 4 e 5 de JB&V 21 in Concert e o remix live de ‘Bloqueia Eu’ receberam a chancela Warner Music Brasil.

A carreira consolidada de João Bosco & Vinícius também pode ser traduzida em números de shows. Apenas na temporada 2024, foram 180 apresentações em todo o Brasil.