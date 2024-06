João Bosco & Vinícius e a marca de 400 shows na Festa do Peão de Americana

Chegando na 36ª edição, a Festa do Peão de Americana, considerado o segundo maior e mais importante evento sertanejo do país, escolheu João Bosco & Vinícius para uma marca histórica. Quando subirem ao palco, os artistas serão o número 400 a se apresentar no festival.

“João Bosco & Vinícius são incríveis, têm uma história de muito carinho com a gente e essa marca significa muito. São dois artistas que já deixaram suas músicas registradas para sempre no sertanejo e tê-los novamente em Americana, em uma noite tão especial, é motivo de honra e orgulho pra gente”, diz Beto Lahr, presidente.

“É uma honra poder voltar à Festa de Americana, pelo evento, pela história e pela importância que esse festival traz para o nosso trabalho. Será maravilhoso reencontrar o Beto Lahr, presidente, e toda a sua equipe. Quantas histórias temos juntos, inclusive nos aniversários do saudoso Odairzinho, berranteiro. Essa data se torna um marco por vários fatores, amizade, carinho, respeito, admiração, muita música e o número 400 a subir no palco de um dos maiores eventos sertanejos do país”, fala João Bosco.

“A Festa do Peão de Americana está marcada na nossa história, vivemos momentos incríveis com o público nesse grande evento que, sem dúvidas, foi um grande divisor de águas nas nossas carreiras. Estamos preparando um show exclusivo para comemorar esse marco histórico. Será uma noite inesquecível”, completa Vinícius.

Indiscutivelmente, João Bosco & Vinícius transformaram o mercado sertanejo, apresentando novas batidas ao gênero, além de faixas diretas e atuais. São donos do hit “Chora, Me Liga”, que faz parte do álbum célebre “Curtição”, de 2008. Em 2010, lançaram o disco “Coração Apaixonou” e mais faixas alcançaram o topo, se tornando hinos e sendo cantadas até hoje: “Terremoto”, “Sem Esse Coração”, “Curtição”, “Sufoco”, “Deixaria Tudo” e “Falando Sério”.

Com uma carreira consagrada, João Bosco & Vinícius se reafirmam como grandes nomes da indústria fonográfica e atravessam gerações se mantendo no seleto time de artistas mais amados do Brasil. A dupla retorna à Americana depois de 10 anos para um grande espetáculo nesta sexta, 14 de junho. No set list incluíram “Amiga Linda”, “Segunda Taça” e “Bloqueia Eu”. Do álbum em comemoração aos 21 anos de carreira, trarão “Fim da Noite”, “300 Celular” e “Docinho de Festa”.

Ainda na sexta, no palco principal, Americana recebe o “Embaixador” Gusttavo Lima que convida Bruno & Denner.

Na arena terão início três competições esportivas diferentes: Copa Rozeta Cutiano, Circuito RAM ANTT e Iron Cowboy.

Serviço:

36ª Festa do Peão de Americana

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana.

Ingressos em https://www.totalacesso.com/events/36festadopeaodeamericana, Casa dos Cavaleiros de Americana e pontos de venda relacionados no site oficial

Valores de estacionamento: sextas R$ 70 /sábados R$ 80/ domingos R$ 60

Atrações

14 de junho: João Bosco & Vinícius/Gusttavo Lima/ Bruno & Denner. Provas: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h

15 de junho: Ana Castela/Jorge & Mateus/Gustavo Mioto/Lauana Prado. Provas: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h

16 de junho: Roupa Nova e Daniel em ‘A Força do Amor’. Finais: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 17h