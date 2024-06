João Bosco retorna ao Brasil com turnê comemorativa de 50 anos de carreira

Após uma bem-sucedida turnê norte-americana, João Bosco está de volta ao Brasil para celebrar seus 50 anos de carreira com a turnê “Cinco décadas em canções”. O show no Circo Crescer e Viver, no Centro do Rio de Janeiro, será a última apresentação da turnê na cidade, marcada para o dia 21 de junho, às 19 horas, com ingressos a preços populares.

No palco, João Bosco levará o público à uma jornada por grandes sucessos de sua carreira, incluindo clássicos como “O bêbado e a equilibrista”, “Papel machê”, “Incompatibilidade de gênios”, “Bala com bala” e “De frente pro crime”. Canções que continuam a emocionar, inspirar e transcender as barreiras do tempo, consolidadas no imaginário de diversas gerações.

Além das músicas, o espetáculo contará com vídeos e imagens emblemáticas que retratam os 50 anos de trajetória artística de Bosco. Empunhando de seu indefectível violão, João Bosco será acompanhado por Ricardo Silveira, na guitarra, e Guto Wirtti, no contrabaixo, músicos que estão a seu lado há mais de uma década. Com novos arranjos e uma abordagem refrescante, João Bosco não apenas celebra no espetáculo um passado de sucesso, mas também olha para o futuro com entusiasmo e esperança, mantendo sua identidade musical única.

Após a última apresentação no Rio de Janeiro, a turnê seguirá para outras cidades brasileiras, passando por Maceió (04/07), Festival de Inverno de Garanhuns (13/07) e Salvador (19/07). Em agosto, o artista embarca para a Europa, com shows agendados em países como Itália, Suécia e República Checa.

Serviço: João Bosco – Cinco décadas em canções

Data: 21 de junho

Horário: 19 horas

Local: Circo Crescer e Viver – Rua Carmo Neto, 143, Cidade Nova, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 25,00 (Meia entrada) / R$ 50,00 (inteira) / R$ 250,00 (mesa 4 lugares)

Vendas: Sympla

Classificação etária: Livre (Menores de 10 anos só entram acompanhados de responsável legal)