João Bosco retorna à São Paulo com turnê comemorativa de 50 anos de carreira

Após uma bem-sucedida turnê norte-americana, João Bosco está de volta ao Brasil para celebrar seus 50 anos de carreira com a turnê “Cinco décadas em canções”. A sessão dupla de shows no Blue Note São Paulo, no Conjunto Nacional, Avenida Paulista, serão as últimas apresentações da turnê na cidade, marcadas para o dia 29 de junho, às 20h e 22h30.

No palco, João Bosco levará o público à uma jornada por grandes sucessos de sua carreira, incluindo clássicos como “O bêbado e a equilibrista”, “Papel machê”, “Incompatibilidade de gênios”, “Bala com bala” e “De frente pro crime”. Canções que continuam a emocionar, inspirar e transcender as barreiras do tempo, consolidadas no imaginário de diversas gerações.

No palco de uma das casas de shows mais celebradas do país, empunhando de seu indefectível violão, João Bosco será acompanhado por Ricardo Silveira, na guitarra, e Guto Wirtti, no contrabaixo, e Kiko Freitas, na bateria, músicos que estão a seu lado há mais de uma década. Com novos arranjos e uma abordagem refrescante, João Bosco não apenas celebra no espetáculo um passado de sucesso, mas também olha para o futuro com entusiasmo e esperança, mantendo sua identidade musical única.

Após as últimas apresentações em São Paulo, a turnê seguirá para outras cidades brasileiras, passando por Maceió (04/07), Festival de Inverno de Garanhuns (13/07) e Salvador (19/07). Em agosto, o artista embarca para a Europa, com shows agendados em países como Itália, Suécia e República Checa.

Serviço: João Bosco Quarteto

Data: 29 de junho

Horário: 1º Sessão às 20h | 2º Sessão às 22h30 | Abertura da casa: 19h

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Valores: entre R$ 100,00 e R$ 300,00

Vendas: Eventim

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.