João Bosco & Gabriel apresentam a faixa “Trenzin” com MC Jacaré

Após finalizar o ano de 2023 com o sucesso absoluto de “Vestido no Limite”, João Bosco & Gabriel chegam nesta sexta-feira (19) com o primeiro lançamento do novo ano. Trata-se de “Trenzin”, com participação especial do MC Jacaré. A música compõe o audiovisual “DNA” e já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Com letra de Amanda Valverde, Guilherme Ferraz, Geadson Baiano, a canção aposta mais uma vez na mistura do sertanejo, funk e batidas eletrônicas. O hit contagiante, desde sua gravação, vem mirando o verão de 2024 e no carnaval, além disso, chega com uma coreografia pronta para ser reproduzida nas redes sociais do Tik Tok e Reels do Instagram. “O som do MC Jacaré é diferenciado e ele é um dos nomes mais em alta do funk atualmente. Dividir o palco ao lado dele foi demais e deixou a música pancada”, conta João Bosco.

“Estamos acreditando muito no potencial dessa faixa, assim como ‘Vestido no Limite’. São duas músicas, que carregam muito da nossa identidade. Não vemos a hora de ver a resposta por meio das plataformas, além de sentir o termômetro nos shows”, completa Gabriel.

O projeto audiovisual “DNA” foi registrado em Goiânia, em setembro de 2023. O ano de 2024 de João Bosco & Gabriel ainda contará com muitas novidades deste projeto que traz participações de Cléber & Cauan, Léo & Raphael, e Felipe & Rodrigo. A produção é assinada por Thiaguinho Lopes (produtor artístico) ao lado de Franklin Godinho e Livia Fernandes (produtores gerais). Já a direção de vídeo é de Rafael Terra, com respaldo total do escritório dos artistas, a Diamantes Produção.