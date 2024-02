João Bosco e Vinicius comandam “Villa Country Pinga Ni Mim”, o maior bloco sertanejo de SP

O Villa Country, anunciou uma das festas mais aguardadas do ano.

A casa sertaneja mais tradicional da América Latina não poderia ficar de fora da comemoração do carnaval e preparou grandes atrações que se apresentarão em cima do trio, que desfilará no dia 12 de fevereiro de 2024 (segunda), a partir das 13h, no Parque do Ibirapuera, próximo ao Obelisco.

O maior bloco sertanejo de São Paulo, “Villa Country Pinga Ni Mim” terá o comando assumido por uma das melhores duplas do país: João Bosco e Vinícius. Prometendo proporcionar o maior e mais divertido carnaval do Brasil em 2024, combina a folia do carnaval com o que há de melhor na música sertaneja.

Em mais de 20 anos de carreira, a dupla João Bosco & Vinícius é considerada uma das pioneiras do sertanejo universitário, desde seu surgimento em meados dos anos 2000. Com apresentações em todo país, destaque nos principais eventos, shows e festivais, os artistas são precursores de uma geração e referência de talento para centenas de novos artistas do mercado sertanejo, além de terem emplacado aproximadamente mais de trinta hits nas maiores plataformas musicais, eventos e rankings pelo país e permanecerem na lista dos 15 artistas mais tocados nas rádios da última década.

Uma das maiores duplas do mercado musical brasileiro, deu início aos projetos de 2023 do melhor jeito possível, gravando o EP “Playlist”. No dia 26 de julho do mesmo ano, a dupla fez história em Ribeirão Preto, mais especificamente na Arena Eurobike, ao gravar seu maior DVD de carreira em comemoração aos seus 21 anos de estrada. Intitulado “JB&V 21 In Concert”, o projeto entregou um repertório de 21 músicas dentre elas 9 inéditas e 12 regravações e contou com a presença de artistas de peso do mercado musical como participações especiais, foram eles: Israel & Rodolffo, Mari Fernandez, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Gustavo Mioto, Guilherme & Benuto e Léo Magalhães, sem contar com o esquenta e o after comandados pelo DJ Lucas Beat e a dupla DJ’s Open Farra.

Intitulada “Docinho de Festa”, a colaboração com o cantor Gustavo Mioto foi a escolhida para dar start aos lançamentos. A faixa chegou às plataformas no início de setembro. Com uma temática divertida e um ritmo dançante, a parceria já ultrapassa 17.5 milhões de streams somados. Em seguida, foi a vez de “Machucado Novo”, colaboração com Murilo Huff, entrar em cena. Após, os fãs foram presenteados com o lançamento do primeiro EP do DVD. A coletânea foi disponibilizada com quatro faixas, sendo as duas mencionadas acima, a regravação do hit “Deixa a Gente Quieto” – lançada pelos próprios anfitriões em 2016 com Henrique & Juliano – , e a tão aguardada parceria com Maiara & Maraisa, “Fim da Noite”, faixa foco do primeiro volume. Desde sua estreia, “JB&V In Concert Vol.1” conquistou 41 milhões de plays somados nas plataformas e já pode ser considerado um grande acerto.

O trio elétrico levará ao público gratuitamente os maiores sucessos da dupla e hits atuais, além é claro de muito modão. A festa será completa. Do clássico ao moderno, do sertanejo raiz ao universitário, tocando o melhor do segmento musical mais ouvido do Brasil.

Celebrando quatro anos de muito sucesso desta parceria, o bloco “Villa Country Pinga Ni Mim”, arrastou na primeira edição, em 2019, mais de 450 mil pessoas e no ano seguinte, em 2020, mais de um milhão de pessoas acompanharam a folia, garantindo em 2023 o sucesso absoluto.

Essa grande festa não ficará apenas no trio, mas também durante quatro dias no Villa Country, de 09 a 12 de fevereiro de 2024 (sexta, sábado, domingo e segunda), com várias atrações e “Brahma Double”.

Vista sua fantasia, prepare sua energia! Chame os amigos e venham participar do maior Carnaval Sertanejo de São Paulo.

SERVIÇOS: Desfile do Bloco “Villa Country Pinga Ni Mim” com João Bosco e Vinicius

Data: 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira de carnaval)

Horário de concentração: 13h

Local: Parque do Ibirapuera (Pedro Álvares Cabral, 220 – Vila Mariana – São Paulo) – Próximo ao Obelisco

Entrada: gratuita