João Batista Beolchi é nomeado novo corregedor da Polícia Civil de SP

O delegado de classe especial João Batista Palma Beolchi foi oficialmente nomeado como o novo corregedor da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A designação foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira, dia 30.

Beolchi assume a posição anteriormente ocupada por Rosemeire Monteiro de Francisco Ibanez, que se afastou do cargo em dezembro do ano passado. O pedido de afastamento ocorreu após seu sobrinho ser alvo de uma investigação relacionada ao suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), um dos grupos criminosos mais temidos do Brasil.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), João Batista Beolchi traz consigo uma vasta experiência de 27 anos na carreira policial. Ele atuou por 17 anos na Controladoria Geral do Estado, onde exerceu funções como corregedor e coordenador do setor de inteligência e combate à corrupção. Além disso, sua trajetória inclui passagens pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

O novo corregedor também trabalhou em diversas delegacias das zonas sul e oeste da capital paulista, além de ter atuado na Divisão de Crimes de Trânsito do Detran. Em sua formação acadêmica, Beolchi é professor universitário e autor de várias publicações, possuindo ainda seis condecorações ao longo de sua carreira.

A saída de Rosemeire Monteiro de Francisco Ibañez está diretamente ligada a uma investigação que teve seu sobrinho, Eduardo Monteiro, como um dos investigados. O caso resultou na prisão de policiais acusados de extorsão em um inquérito que envolveu o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, identificado como delator do PCC. Gritzbach foi assassinado em novembro de 2024, durante um desembarque no aeroporto de Guarulhos.

Monteiro integrou a equipe do delegado Fábio Baena no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também preso durante as operações relacionadas ao caso. Baena enfrenta acusações sérias de extorsão e roubo no decorrer das investigações sobre o homicídio de Anselmo Becheli Santa e Antônio Corona Neto, ambos associados ao crime organizado na zona leste da cidade.

De acordo com as denúncias, Gritzbach afirmou que durante as investigações, Baena e Monteiro, junto a outros investigadores do DHPP, se apropriaram ilegalmente de um sítio que ele havia adquirido, mas cujo registro ainda não tinha sido transferido para seu nome. As investigações revelaram ainda que Monteiro pode ter utilizado seu vínculo familiar com a antiga corregedora como forma de proteção contra as acusações levantadas.