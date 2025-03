João Almeida se lesiona e preocupa o Coritiba para estreia na Série B

O Coritiba Foot Ball Club enfrenta um desafio significativo em sua equipe com a recente lesão do lateral-esquerdo João Almeida, de apenas 19 anos. O jovem atleta se machucou durante um amistoso contra o Santos, realizado no último domingo no Estádio Couto Pereira.

A lesão ocorreu devido a um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, o que resultou em sua necessidade de afastamento dos gramados. Apesar da gravidade da lesão não ser considerada severa, a previsão é que João Almeida permaneça fora de ação por cerca de quatro semanas, iniciando imediatamente um tratamento fisioterapêutico.

A saída do lateral representa uma perda significativa para a equipe, uma vez que Almeida vinha se destacando nas primeiras partidas da temporada. Para compensar sua ausência, o técnico Mozart conta com opções como Bruno Melo, que está na fase final de recuperação após uma cirurgia na clavícula, e Matías Fracchia, ambos podendo desempenhar funções defensivas.

A estreia do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro está marcada para o primeiro final de semana de abril, onde enfrentará o Vila Nova no Couto Pereira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não anunciou a data e horário exatos para este confronto inaugural.