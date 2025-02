Jô se despede do Itabirito após Campeonato Mineiro

O atacante Jô encerrou sua passagem pelo Itabirito após a conclusão do Campeonato Mineiro, conforme anunciado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A confirmação de sua saída indica que o jogador não integrará mais o elenco na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Jô havia firmado um contrato com o clube no início de 2024, visando exclusivamente a participação no torneio estadual. O acordo, de caráter temporário, foi elaborado sem a intenção de estender sua permanência para competições futuras, como a Série D.

Aos 37 anos, o atleta participou de seis partidas durante sua passagem pelo Itabirito, mas não conseguiu balançar as redes adversárias. Com sua liberação, Jô agora se encontra disponível no mercado para novas oportunidades.

Além do atacante, outros jogadores como Ruan Levine, Luanderson e Jamerson também deixaram o clube recentemente. Em contraste, Serginho, ex-atacante do Atlético, permanecerá no Itabirito e competirá na Série D com a equipe.