JK IGUATEMI RECEBE PRÉ-ESTREIA DO FILME “BETTER MAN”, CINEBIOGRAFIA DE ROBBIE WILLIAMS

A Cinépolis do JK Iguatemi recebeu na noite de ontem, 11 de março, a pré-estreia do filme “Better Man”, que chega aos cinemas para o público geral amanhã, dia 13 de março. Indicado para o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, o filme é baseado na trajetória real de Robbie Williams, um dos maiores artistas pop britânicos de todos os tempos. Contado sob a direção de Michael Gracey e com produção da Diamond Films, o longa abrange a sua rápida ascensão ao estrelato, a queda dramática e o impressionante ressurgimento.

No filme, o personagem Williams ganha vida através de Jonno Davies, conhecido por seu trabalho em “Kingsman: Serviço Secreto”. Curiosamente, o próprio astro pop também faz uma participação especial interpretando a si mesmo. O detalhe mais inusitado, porém, é que Williams também é retratado na trama na forma de um macaco. Além de Davies, o elenco ainda conta com Damon Herriman (“Clube dos Vândalos”), Alison Steadman (“A Vida é Doce”), Steve Pemberton (“O Guia do Mochileiro das Galáxias”) e Kate Mulvany (“O Grande Gatsby”).

O evento no shopping contou com a presença de influenciadores e personalidades conhecidas como: as influenciadoras Bruna 16, Júlia Mendes e Jaqueline Guerreiro, os atores Vinicius Cesar e Adriano DiCarvalho, o ex-BBB Gabriel Yoshimoto e os influenciadores Gabriel Bernardo e Biel Romano.

Não recomendado para menores de 16 anos

Better Man – A História de Robbie Williams é dirigido por Michael Gracey e elaborado no formato filme musical cuja trama vai focar na vida do famoso cantor britânico, Robbie Williams. O longa promete contar a história da ascensão, queda e a ressurreição inesperada do cantor, que hoje é consagrado como um dos artistas britânicos mais vendidos de todos os tempos. Através de um novo foco nos altos e baixos da fama, inspirado na vida de Williams e na percepção que ele tem de si próprio. O filme estará repleto de versões reinventadas dos êxitos musicais e das atuações icónicas de Williams, com números espetaculares e efeitos visuais deslumbrantes criados pela equipe vencedora de um Oscar.