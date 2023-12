JHSP tem programação voltada para as exposições em cartaz em dezembro

A Japan House São Paulo apresenta, para o mês de dezembro, uma programação voltada para as duas exposições em cartaz nesse final de ano: “Convivendo com robôs” e “Nihoncha: Introdução ao Chá Japonês”. Todas as atividades têm entrada livre e gratuita.

Com o objetivo de desmistificar a convivência com os robôs e apresentar seus diferentes tipos presentes na mostra “Convivendo com Robôs”, a equipe do educativo da JHSP convida o público a participar das visitas mediadas à exposição nos dias 14, 19 e 21 de dezembro, às 15h. Durante a atividade, serão discutidas reflexões sobre a coexistência humana com os robôs, além de uma possível implementação deles na sociedade brasileira nos próximos anos, algo que já é uma realidade no Japão. Os robôs amigáveis, como são conhecidos, já estão integrados ao cotidiano dos japoneses, sendo muito utilizados em estabelecimentos comerciais, escolas e na vida doméstica, além de levar conforto e carinho para pacientes em hospitais e casas de repouso, por exemplo.

Já no segundo andar da instituição, a dica é participar das visitas mediadas pela mostra “NIHONCHA: Introdução ao chá japonês” e conhecer mais sobre o universo do chá verde, elemento de grande importância na cultura nipônica. Nos dias 12, 14, 19, 21, às 11h30, e 26 de dezembro, às 11h30 e às 15h, os visitantes poderão ver detalhes sobre o processo de produção dessa bebida e seu consumo através do tempo, além de curiosidades sobre o chadō (cerimônia do chá), e visitar uma casa de chá criada por impressora 3D com peças de madeira de descarte, projetada pelo arquiteto japonês Kei Atsumi e pelo arquiteto francês Nicholas Préaud, montada dentro da JHSP. O bate-papo com os educadores ainda busca despertar nos visitantes uma reflexão sobre o consumo do chá em seu próprio cotidiano e sua inserção cada vez mais presente na vida dos brasileiros.

Durante o mês de dezembro, a JHSP estará operando em horários especiais devido as festas de final de ano, fechando apenas às segundas-feiras, como de costume, e nos domingos 24 e 31 de dezembro, em razão dos feriados de Natal e Ano-Novo, respectivamente.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

A JHSP estará fechada nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 01 de janeiro.

Telefone: (011) 3149-5187

Gratuito. Reserva (opcional) pelo site.

Visitas mediadas à mostra Convivendo com Robôs (Presencial)

Quando: 14, 19, 21 de dezembro, às 15h

Classificação indicativa: livre

Visitas mediadas à mostra NIHONCHA: Introdução ao chá japonês (Presencial)

Quando: 12, 14, 19, 21 de dezembro, às 11h30; 26 de dezembro, às 11h30 e 15h.

Classificação indicativa: livre