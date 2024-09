JHSP realiza projeto inédito para incentivar o bem-estar e a longevidade da população

Considerada uma das populações mais longevas do mundo, o Japão conta com mais de 95 mil pessoas acima dos 100 anos de idade, de acordo com dados de 2024 do Ministério de Saúde Japonês. Pensando nos hábitos japoneses e nos “segredos” para uma vida mais saudável e longeva, a Japan House São Paulo apresenta, entre os dias 20 e 24 de novembro, o projeto “A Caminho da Longevidade”, uma semana com programação dedicada a atividades voltadas para o bem-estar físico, social e mental, sendo um dos destaques a Corrida-Caminhada, que acontece no dia 24 de novembro, no Parque Villa-Lobos com inscrições abertas a partir do dia 01 de outubro, no site TicketSports.

A partir da difusão desse estilo de vida muito aderido pelas pessoas no país nipônico, o projeto “A Caminho da Longevidade” da JHSP busca promover o comprometimento do público com os temas que promovem a saúde física e mental como nutrição, saúde mental, meditação, relação homem-natureza (shinto), os cuidados com o corpo e a promoção do exercício físico. As atividades seguem a filosofia ikigai, premissa japonesa que diz que para viver melhor e por mais tempo é necessário encontrar um propósito, algo que impulsione as pessoas a seguirem em frente, mantendo-se ativo e positivo de forma física, mental e emocional, levando a vida com abordagens mais leves. Apresentado pela Bradesco Seguros, o “Caminho da Longevidade” é um projeto incentivado com patrocínio máster da Yamaha Motor do Brasil.

Durante a semana, a cada dia serão abordados temas centrados em longevidade, nutrição, saúde mental, meditação, relação homem-natureza (shinto), os cuidados com o corpo e a promoção do exercício físico. As atividades contarão com participação presencial e online de especialistas em esportes, saúde e gerontologia do Brasil e do Japão.

Ao final da semana especial em celebração à longevidade, a Japan House São Paulo promove uma corrida de 5Km e uma caminhada de 3Km no Parque Villa-Lobos, na manhã do dia 24 de novembro, com ativações na arena do evento a fim de disseminar e enfatizar os temas trabalhados durante o projeto. A participação é livre e aberta aos que estão aptos para a prática do esporte ou que queiram começar essa jornada. As inscrições para participar da corrida poderão ser realizadas a partir do dia 30 de setembro no site TicketSports, pelo valor simbólico de R$5, e aqueles que se inscreverem receberão um kit com camiseta, número de peito, sacola e um chip de cronometragem, que deverá ser retirado na Japan House São Paulo (Avenida Paulista, 52), de 20 a 23 de novembro.

Serviço

Corrida-Caminhada “A Caminho da Longevidade”

Quando: 24 de novembro de 2024, às 8h

Local: Parque Villa-Lobos

Inscrições: A partir de 30 de setembro, no site TicketSports

Valor: R$ 5,00

Mais informações no site https://www.japanhousesp.com.br

Atividades “A Caminho da Longevidade”

Quando: 20 a 24 de novembro de 2024

Local: Japan House São Paulo

A programação completa das palestras e atividades serão realizadas em breve.