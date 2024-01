JHSP promove evento para discutir o impacto das transformações digitais na medicina

No dia 31 de janeiro (quarta-feira), a partir das 9h30, a Japan House São Paulo promove mais uma edição do Conexões JHSP, projeto criado para promover o intercâmbio dos negócios e conhecimentos entre os mercados brasileiro e japonês. O evento online e gratuito, realizado em parceria com a empresa japonesa CYBERDYNE Inc., terá transmissão aberta ao público mediante inscrição prévia na plataforma Sympla e contará com tradução simultânea japonês-português. Esta atividade faz parte da programação paralela da exposição “Convivendo com Robôs”, em cartaz no térreo da instituição até 31 de março.

Sob a mediação do jornalista Daniel Gonzales, o painel “Conexões JHSP – Robôs na Medicina e tecnologia na jornada de cuidados aos pacientes”, busca discutir o impacto das transformações digitais na medicina, incluindo a inteligência artificial, a internet das coisas e o desenvolvimento de robôs com esse fim. Durante o evento, serão apresentados casos reais de uso em benefício dos pacientes, a evolução das pesquisas e outras aplicações nas quais as tecnologias mais revolucionárias de nosso tempo aparecem como poderosas auxiliares de uma verdadeira nova medicina.

Vindo exclusivamente do Japão para participar deste evento, Yudai Katami, Especialista em Assuntos Internacionais da CYBERDYNE, se junta aos especialistas Felipe Kitamura, diretor de inovação aplicada e inteligência artificial da Dasa; Dr. Giovanni Cerri, presidente do Conselho de Inovação (InovaHC) do Hospital das Clínicas; e Fernando Silveira Filho, CEO da Abimed. Na ocasião, comentarão sobre as inovações que já são realidade na rotina de atendimento e cuidado com os pacientes, em pesquisas e no desenvolvimento de medicamentos e tratamentos. Nesta nova realidade digital da saúde, valendo-se de recursos como a internet das coisas e a inteligência artificial, com base em conectividade de alto desempenho, toda uma nova geração de robôs é desenvolvida para expandir os horizontes da reabilitação das pessoas.

CYBERDYNE Inc. é uma empresa japonesa, fundada em 2004, na cidade de Tsukuba, Ibaraki que utiliza a Cibernética (campo de atuação que integra e combina humanos, robôs, Inteligência Artificial e sistemas de informação) para a promoção de uma sociedade em que a tecnologia e as pessoas a se ajudem mutuamente.

Serviço:

Conexões JHSP – Robôs na Medicina e tecnologia na jornada de cuidados aos pacientes

Quando: 31 de janeiro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 9h30

Duração: aproximadamente 60 minutos

Gratuito. Inscrições prévias via Sympla.

O evento ao vivo conta com tradução simultânea entre os idiomas japonês e português.