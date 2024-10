JHSP oferece oficina infantil de moda durante semana da criança

Nos dias 12 e 13 de outubro, fim de semana do Dia das Crianças, o time do educativo da Japan House São Paulo apresenta a Oficina Infantil Kokoro na Semana da Moda JHSP, com sessões às 11h e às 15h, uma chance das crianças se transformarem em estilistas e criarem roupas novas.

Durante a atividade livre e gratuita, as crianças vão conhecer mais sobre as vestimentas, os trabalhos dos estilistas japoneses e a moda no Japão, também presentes nas fotografias da exposição Sutorito Fashion: Moda das Ruas, localizada no andar térreo. A partir de histórias e ensinamentos da personagem Kokoro, protagonista do Almanaque para Crianças da JHSP, as famílias criarão suas próprias peças de roupas e ao final da atividade poderão se apresentar em um desfile aberto ao público para que os visitantes possam conhecer os trabalhos dos estilistas-mirins.

Para participar, é necessária retirada de senha na recepção da JHSP com 30 minutos de antecedência.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Duração: aproximadamente 90 minutos

Classificação etária: oficina para crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas de adultos

*As vagas são limitadas e as senhas para participar ficam disponíveis para retirada na recepção 30 minutos antes do evento.