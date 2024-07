JHSP destaca exposições em cartaz para a programação da primeira quinzena de julho

Durante a primeira quinzena de julho, a Japan House São Paulo oferece uma programação livre e gratuita com foco no ciclo de moda que chegou na instituição com as exposições “Efeito Japão: moda em 15 atos” e “Sutorīto Fashion: moda das ruas”. Nas duas primeiras semanas do mês das férias, o público poderá participar de visitas guiadas e workshops dentro do tema, além de atividades voltadas para o universo literário e para o público infantil.

Iniciando as atividades, as visitas mediadas livres e gratuitas pela mostra Efeito Japão acontecem às 11h e às 15h nos dias 3 e 10 de julho, e às 11h, no dia 6 de julho. Durante os encontros, os visitantes poderão conhecer mais a fundo a história e a trajetória da moda japonesa dos últimos 70 anos por meio de 15 criações assinadas por 13 designers consolidados no mercado mundial. A exposição traz ainda um panorama da evolução da moda e dos diferentes contextos socioeconômicos ao longo das décadas, passando pelo boom econômico do Japão pós-guerra, até os dias atuais.

Inspirado em uma das peças da exposição “Efeito Japão”, a JHSP oferece nos dias 3 e 4 de julho, às 10h30 e às 14h30, o Workshop de Shibori. Em conjunto com a artista têxtil Tati Polo, a oficina apresenta detalhes sobre o shibori, técnica de tingimento têxtil japonesa que remonta ao século VIII, em que são utilizados linhas e pedaços de madeira para impedir que o corante chegue até o tecido, formando padronagens únicas. Durante a atividade, os participantes aprenderão sobre a história da técnica milenar, suas técnicas e padronagens, e poderão criar seu próprio shibori para levar para casa.

Para a programação literária da primeira quinzena, a instituição apresenta, em conjunto com a editora JBC, uma edição especial do Ciclo de Mangá no Tablado Literário d’A Feira do Livro, que acontece na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Durante o encontro, que ocorre no dia 5 de julho, às 16h30, será apresentado o primeiro capítulo do clássico mangá dos anos 1990 Yu Yu Hakusho, de Yoshihiro Togashi. O mangá narra a história do adolescente encrenqueiro Yusuke Urameshi, que é atingido e morto por um carro após salvar a vida de uma criança e passa por diversos testes no submundo a fim de receber uma segunda chance na Terra, dessa vez com a incumbência de se tornar um detetive para investigar casos de espíritos que atormentam o mundo dos vivos. As vagas são limitadas, e aqueles que participarem até o final ganharão da editora o primeiro volume do título para começar sua coleção.

Já para as crianças, será realizada no dia 7 de julho, com sessões às 11h e às 14h, a Oficina Croquis em Relevo. Aqui as crianças são convidadas a trabalhar o esboço de uma peça de roupa, pensando não só em suas características visuais, como formato e cor, mas também na textura da peça. Inspirada na técnica tradicional japonesa Oshi-e, que consiste em produzir peças em relevo envolvidas por tecidos, a criançada poderá criar pequenas obras de arte por meio dos croquis. A participação acontece de forma presencial, mediante retirada de senha 30 minutos antes da atividade.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos

Período: até 1° de setembro

Entrada gratuita

Exposição Sutorīto Fashion: Moda das Ruas

Período: até 20 de outubro

Entrada gratuita

Visitas mediadas: Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos (Presencial)

Quando: 3 e 10 de julho, às 11h e às 15h; 6 de julho, às 11h.

Workshop de Shibori

Quando: 3 e 4 de julho, às 10h30 e às 14h30

Duração: 120 minutos

Por questões de segurança, nesta oficina não será permitida a participação de crianças. Será permitida a participação a partir dos 12 anos, mediante a presença de um adulto acompanhante.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Japan House São Paulo n’A Feira do Livro – Ciclo de Mangá (Presencial)

Yu Yu Hakusho, de Yoshihiro Togashi

Quando: 5 de julho, às 16h30

Duração: 60 minutos

Mais informações sobre A Feira do Livro no site.

Vagas limitadas. Aqueles que participarem até o final ganharão da editora JBC o primeiro volume do título.

Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Oficina Infantil de Croquis em Relevo (Presencial)

Quando: 7 de julho, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Oficina para crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas de adultos.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão