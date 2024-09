JHSP apresenta atividades voltadas para a literatura e a moda japonesa

Para a segunda quinzena de setembro, a Japan House São Paulo oferece em sua programação livre e gratuita opções voltadas para a literatura japonesa, além de atividades e workshops que fazem referência ao universo da moda japonesa e às exposições em cartaz Efeito Japão: moda em 15 atos e Sutorīto Fashion: moda das ruas.

Durante a segunda quinzena de setembro, a Japan House São Paulo oferece as visitas mediadas nos dias 18 e 25 de setembro, às 11h e às 15h, e 28 de setembro, às 11h. Durante a atividade, os visitantes poderão conhecer mais a fundo a história e a trajetória da moda japonesa dos últimos 70 anos por meio de 15 criações assinadas por 13 designers consolidados no mercado mundial com a exposição Efeito Japão, em cartaz no segundo andar. A mostra traz ainda um panorama da evolução da moda e dos diferentes contextos socioeconômicos ao longo das décadas, passando pelo boom econômico do Japão pós-guerra, até os dias atuais.

Já no sábado, 21 de setembro, às 11h e às 15h, o público poderá participar do Workshop de introdução ao bordado japonês Sashiko. A atividade apresenta a técnica tradicional de bordado do período Edo, caracterizada por padrões feitos de pequenos pontos corridos, que tinha como funcionalidade reforçar os tecidos desgastados de quimonos. O bordado sashiko dialoga diretamente com o conceito japonês do mottainai (não desperdício), uma vez que evita o desperdício de vestimentas e tecidos, sendo atualmente utilizado no artesanato e na moda. Durante a atividade, os participantes serão conduzidos pela designer de moda Fabi Sakihara nos seus primeiros pontos da técnica, levando para casa um marcador de livro.

Na última quinta-feira do mês, dia 26, às 19h, acontece o Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um. Esse mês, o bate-papo abordará a obra Kyoto, de Yasunari Kawabata, que narra a história de Chieko, filha adotiva de um comerciante em processo de falência durante o pós-guerra na região da antiga capital japonesa, que inesperadamente encontra sua irmã gêmea, separada dela quando bebê. A trama seguirá os percalços do relacionamento que as duas tentam construir, abordando com riqueza de detalhes os aspectos culturais da região de Kyoto, assim como suas festividades e belezas naturais. Com participação especial da professora, pesquisadora e colunista da 451, Bianca Tavolari, a atividade online terá transmissão simultânea via plataforma Zoom mediante inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Estação Liberdade até o dia 28 de setembro, usando o cupom “JHSP451”.

No dia 28 de setembro, às 15h, a instituição apresenta ao público o Ciclo de Mangá. Durante o bate-papo, serão abordados os detalhes sobre Boys Run the Riot, obra do mangaká Keito Gaku. A história narra os desafios e lutas diárias de Ryo Watari, um adolescente transgênero que encontra no mundo do street fashion uma oportunidade de se expressar e ser quem quer. Em uma história pessoal que remete a sua própria adolescência como pessoa transgênero, a obra de Gaku aborda o universo da moda como expressão e as relações de convivência na sociedade japonesa, temas que serão apresentados durante a roda de conversa. Para participar do Ciclo de Mangá, é preciso fazer a retirada de senha 30 minutos antes na recepção da JHSP (vagas limitadas) e quem ficar até o final, vai ganhar um presente: o primeiro volume do mangá Boys Run the Riot.

Para fechar a programação do mês, a instituição apresenta a Oficina Infantil Coelho na Lua no dia 29 de setembro, às 11h e às 15h, pensando na celebração da chegada do outono no Japão. Segundo a lenda folclórica japonesa do Tsukimi, no dia da lua cheia de outono, é possível observar coelhos preparando mochi (bolinho de arroz glutinoso) na superfície da lua ao contemplá-la durante a noite. Com isso em mente, o Educativo JHSP oferece a possibilidade de as crianças criarem seus próprios bonecos com coelhinhos que, ao se moverem, preparam o bolinho de arroz.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Visitas mediadas: Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos (Presencial)

Quando: 18 e 25 de setembro, às 11h e às 15h; 28 de setembro, às 11h.

Workshop de introdução ao bordado japonês Sashiko

Quando: 21 de setembro, às 11h e às 15h

Duração: 90 minutos

Nesta oficina haverá o manuseio de agulhas. Será permitida a participação de crianças a partir dos 12 anos, mediante a presença de um adulto acompanhante.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Clube de leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Kyoto, de Yasunari Kawabata

Quando: 26 de setembro, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Estação Liberdade até o dia 28 de setembro, usando o cupom “JHSP451”.

Ciclo de Mangá (Presencial)

oys Runs the Riot, de Keito Gaku



Quando: 28 de setembro, às 15h

Duração: 90 min

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Oficina Infantil Coelho na Lua

Quando: 29 de setembro, às 11h e às 15h

Duração: 75 minutos

Oficina para crianças entre 6 e 12 anos acompanhadas de adultos.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.