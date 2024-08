JHSP anuncia destaques de sua programação para a segunda quinzena de agosto

Durante a segunda quinzena do mês de julho, a Japan House São Paulo oferece uma programação livre e gratuita, voltada para obras literárias japonesas e para as exposições em cartaz ligadas ao universo da moda japonesa.

Dentre as atividades, os visitantes poderão participar das visitas mediadas com o educativo da JHSP pela mostra Efeito Japão, no dia 24 de agosto, às 11h; e nos dias 21 e 28 de agosto, às 11h e às 15h. Durante os encontros, o público conhecerá mais a fundo a história e a trajetória da moda japonesa dos últimos 70 anos por meio de 15 criações assinadas por 13 estilistas consolidados no mercado mundial, como Hanae Mori, Yohji Yamamoto e Issey Miyake. A exposição traz ainda um panorama da evolução da moda e dos diferentes contextos socioeconômicos ao longo das décadas, passando pelo boom econômico do Japão pós-guerra, até os dias atuais.

A equipe do educativo da JHSP também convida a criançada para curtir a publicação infantil Kokoro na Moda, em dois encontros no dia 25: um às 11h e outro às 14h. Nessa atividade, os participantes poderão entrar em contato com o universo da moda por meio de peças de roupas, cores, tecidos, formas e terão a oportunidade de criar seu próprio esboço de um design de roupas com base no que aprenderão com a personagem criada pela JHSP, Kokoro, para apresentar a cultura japonesa para os pequenos. É possível conhecer mais sobre esse e outros temas da cultura nipônica no Almanaque Infantil da Japan House São Paulo, disponível gratuitamente para download no site da instituição.

No dia 29 de agosto, às 19h, o Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um discutirá sobre a obra literária de estreia do diretor, produtor e roteirista Genki Kawamura, “Se os Gatos Desaparecessem do Mundo”. O bate-papo, que terá participação especial da tradutora, intérprete e criadora de conteúdo de cultura e língua japonesa da Komorebi, Anna Lígia Pozzetti, abordará os temas sensíveis sobre vida, amor e morte presentes na obra de Kawamura. A narrativa segue a vida de um carteiro solitário, que vive apenas com seu gato de estimação, e recebe o diagnóstico de uma doença em fase terminal. A partir desse momento, ele recebe a inusitada visita do Diabo com uma proposta que o levará, junto com seu gato, entre os limites da vida e a morte: a cada coisa que estiver disposto a fazer desaparecer do mundo, ganhará um dia extra de vida. Para participar do evento online, com transmissão simultânea via plataforma Zoom, é necessário realizar inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Editora Record até o dia 31 de agosto, usando o cupom “JHSP451”.

Unindo os dois grandes temas dessa quinzena, o Ciclo de Mangá convida o público para uma roda de conversa presencial no dia 24 de agosto, às 15h, sobre a obra Paradise Kiss, de Ai Yazawa. O título, publicado em 1999 através da revista de moda Zipper, que buscava valorizar a expressão individual e a juventude, conta a história de Yukari Hayasaka, uma jovem estudante que não quer nada além de entrar em uma boa faculdade para honrar seus pais. Porém, ela conhece um grupo de estudantes de moda que criam a marca de roupa “Paradise Kiss”, que a convidam para se tornar modelo e mudam sua vida completamente. O mangá será o fio condutor de debates acerca das particularidades da moda japonesa e da expressão da individualidade, além das expectativas e sonhos que vem com ela. Para participar do Ciclo de Mangá, é preciso fazer a retirada de senha 30 minutos antes na recepção da JHSP.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional)

Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos

Período: até 1° de setembro

Entrada gratuita

Exposição Sutorīto Fashion: Moda das Ruas

Período: até 20 de outubro

Entrada gratuita

Visitas mediadas: Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos (Presencial)

Quando: 24 de agosto, às 11h; 21 e 28 de agosto, às 11h e às 15h.

Ciclo de Mangá (Presencial)

Paradise Kiss, de Ai Yazawa

Quando: 24 de agosto, às 15h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Atividade Infantil – Publicação Kokoro na Moda (Presencial)

Quando: 25 de agosto, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Oficina para crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas de adultos.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, de Genki Kawamura

Quando: 29 de agosto, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Editora Record até o dia 31 de agosto, usando o cupom “JHSP451”