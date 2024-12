Jéssica Linhares anuncia single “Tragédia e Beleza”, prévia para seu álbum de estreia

A cantora e compositora Jéssica Linhares lança seu mais novo single, Tragédia e beleza, uma canção que explora a resistência e a esperança, trazendo uma fusão de MPB e R&B. Com uma sonoridade que transmite satisfação e calma, a faixa propõe um olhar para histórias trágicas (muitas vezes compulsoriamente narradas), destacando nelas a beleza que germina da força e da sensibilidade do povo em ressignificar cenários adversos.

Inspirada pela trajetória de Rosa Luxemburgo, Tragédia e beleza aborda a dualidade entre situações trágicas e a beleza que emerge da vontade de superá-las. Em um dos versos da canção, “Feito Rosa a levantar”, Jéssica faz uma referência direta à pensadora, feminista e revolucionária. A cantora dedica a faixa à sua memória, destacando que seu legado vai além da trágica história de sua morte.

Nessa faixa, a artista explora profundamente suas influências e perspectivas, o que se reflete diretamente na sonoridade. “Essa é uma canção inspirada na MPB, no R&B e no gospel, que são grandes referências para mim. Penso em uma maneira de não negar nenhuma das minhas raízes. Voltar a elas tem esse poder catártico: nos conecta com o sublime, o sagrado, o belo em nós”, explica Jéssica.

Tragédia e beleza é uma prévia do que está por vir no álbum de estreia da artista, METRÔ PRA OUTRO MUNDO, um retrato sonoro da vida na cidade. O projeto é o retrato de reflexões acumuladas por Jéssica ao longo de dez anos. Muitas das faixas nasceram durante seus trajetos diários: “Escrevia as letras no busão, no trajeto para o trabalho, na escola, em casa, onde dava. Sonhava em chegar em algum lugar diferente. Eu falava de um outro mundo e, o tempo todo, buscava por ele”, comenta a artista.

A produção de Tragédia e beleza é assinada por João Antunes, que também cuidou dos arranjos e gravou guitarra, violão e baixo. A cantora Niwa foi responsável pela co-produção, direção e arranjo de vozes. A faixa ainda conta com Lucas Ferrari nos teclados e Danilo Moura na bateria. Além de Jéssica Linhares nos vocais principais, participam também Niwa e Pedro Índio Negro.