Jéssica Cardoso curte o Nosso Camarote e segue brilhando no Carnaval 2025

O Carnaval 2025 está a todo vapor, e Jéssica Cardoso segue aproveitando cada momento da festa! No sábado (1º) e no domingo (2), a influenciadora marcou presença no Nosso Camarote, um dos espaços mais exclusivos da Sapucaí, onde viveu a energia contagiante dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

E a folia continua! Jéssica segue com sua intensa agenda de Carnaval e estará novamente no Nosso Camarote nesta segunda (3) e terça-feira (4), curtindo shows estrelados e a estrutura premium do espaço. No sábado (8), ela retorna para prestigiar o Desfile das Campeãs, fechando a festa com chave de ouro.

Além da Sapucaí, a influenciadora também marcará presença no Camarote Rio Praia, garantindo que seu Carnaval seja repleto de animação, sofisticação e momentos inesquecíveis.

Com milhões de seguidores acompanhando cada passo de sua folia, Jéssica Cardoso continua brilhando no Carnaval 2025 e promete muito mais nos próximos dias!