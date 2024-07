Jerry Smith volta com tudo e lança a faixa “Pronta Pra Aprontar”

Jerry Smith foi um nome chave no cenário do funk entre 2014 e 2021, após uma pausa para recalcular a rota, o cantor entrou para o casting de artistas da produtora GR6 e se sente pronto para lançar novamente seus hits. Dono das sensações “BumBum Granada” e “Nossa Que Absurdo” promete resgatar a musicalidade que apresentou através da novidade “Pronta Pra Aprontar”, já disponível nas plataformas digitais e videoclipe no canal de YouTube da Legenda Funk.

A carreira de Jerry na música começou com muito esforço, quando ainda era barbeiro e juntava dinheiro para que suas músicas tocassem nos bailes. Vindo de Diadema, o funkeiro colecionou hit’s e parcerias que marcaram o funk, como com Pixote, MC Loma e as Gêmeas Lacração e a dupla Munhoz e Mariano; mesmo com os sucessos, em 2021 deu uma pausa na carreira e agora se sente pronto para voltar a compor.

O cantor sabe bem a fórmula para fazer um hit, e o lançamento da vez é a promessa que trará Jerry de volta aos holofotes do funk. Pronta Pra Aprontar conta com um beat dançante e bem cronometrado, ótimo para coreografias e passos de dança, já sugestivos no videoclipe, produzido pela GR6 Filmes e liberado no canal da Legenda Funk.

Jerry promete que após este lançamento, muitos outros virão. “Me sinto pronto para fazer novamente o que amo. Foi um período difícil afastado da música, mas agora me reencontrei com a arte e também, de certa forma, comigo mesmo.”, expressa o artista.