Jerônimo Show chega a Sumaré para encantar a cidade com sua arte circense

O Diversão em Cena, produzido pela Magenta em parceria com a Mina Cultural, volta neste mês para Sumaré com o espetáculo “Jerônimo Show”, Nele, Jerônimo, o palhaço, mostra ao seu público alguns dos melhores números solo montados por ele ao longo de sua carreira.

A apresentação tem entrada gratuita e vai acontecer na Quadra Esportiva do SESI Sumaré. Promovido pela Belgo Arames e Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

Com concepção, direção e atuação de Thiago Sales, Jerônimo Show é o resultado de 20 anos de pesquisa e trabalho sobre a linguagem do palhaço e sua relação com a música, que são executados com instrumentos convencionais e inusitados, e com modalidades circenses, como malabarismo e equilíbrio de objetos.

FICHA TÉCNICA

Concepção, direção e atuação: Thiago Sales

Orientação técnica: Bruno Edson, Hiran Silveira e Teófanes Silveira

Gravação e mixagem de trilha sonora: Gutemberg Silveira e Ricardo Parma

Este projeto é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do PROAC-ICMS, com realização da Magenta Gestão de Cultura e produção da Mina Cultural. Conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da SEMAC (Secretaria Municipal da Ação Cultural).

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Jerônimo Show (Circo Caramba)

Sumaré

28 de setembro, sábado, 15h.

Local: Quadra Esportiva do SESI Sumaré

Entrada gratuita

Duração: 55 minutos

Indicação: A partir de 6 anos