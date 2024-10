Jejum para exames de sangue: quais exames pedem e por que é necessário?

Quando se trata de exames de sangue, a associação automática com a necessidade de jejum por até 12 horas antes da coleta é comum por parte de pacientes. No entanto, a evolução da medicina diagnóstica mostra que essa prática não é sempre obrigatória e pode variar de acordo com o tipo de teste e as condições de cada paciente. Compreender quando o jejum é, de fato, recomendado para exames de sangue é essencial para garantir resultados precisos e diagnósticos corretos.

Alessandra Correia, biomédica e gestora do Sabin Diagnóstico e Saúde em Campinas, explica que as análises de sangue englobam uma grande variedade de testes para investigar diferentes condições de saúde. “A determinação dos valores de referência dos exames de sangue é realizada com base em pessoas em jejum. Portanto, em alguns casos, a ingestão de alimentos antes da coleta pode modificar temporariamente a composição sanguínea, impactando esses parâmetros e prejudicando a precisão dos resultados”, esclarece Alessandra.

A especialista reforça a importância de se obter a informação correta sobre a necessidade do jejum antes da coleta. Além disso, Alessandra lembra que certos exames demandam uma dieta específica, enquanto outros exigem a suspensão de certos alimentos que podem interferir nos resultados. Segundo ela, as orientações médicas devem sempre ser seguidas e qualquer dúvida quanto à preparação, deve ser esclarecida pelo profissional de saúde responsável pelo paciente.

Confira, a seguir, quais exames de sangue requerem jejum:



Exames Indicado para Jejum Tempo Glicemia Avaliar a quantidade de açúcar no sangue Sim 8 a 10 horas Lipidograma Verificar triglicerídeos e colesterol (HDL, VLDL e LDL) Sim 12 horas Hepatograma Avaliar doença ou agressão do fígado Não –

Entre as dúvidas mais comuns sobre o jejum é se a água pode afetar os resultados. “A resposta é ‘não’. Independentemente do exame, é permitido ingerir água, desde que seja pura”, esclarece Adriana. Para evitar desconfortos prolongados devido à privação de alimentos, a sugestão da biomédica do Sabin Diagnóstico e Saúde é que o paciente se alimente normalmente à noite e realize a coleta de sangue pela manhã, fazendo o desjejum no próprio laboratório.

Orientações

Exames de sangue são ferramentas importantes para avaliar a saúde do organismo, por isso é fundamental compreender as implicações de não jejuar, quando recomendado. Caso um exame seja realizado sem o cumprimento dessa orientação, deve-se verificar com o médico se é necessário repetir o teste laboratorial, uma vez que a ingestão de alimentos pode comprometer os resultados.

“Dependendo do exame, uma nova coleta pode ser necessária, especialmente se a glicose basal apresentar resultados muito elevados após o paciente ter se alimentado. No entanto, em casos como o de colesterol sem jejum, o médico pode interpretar o resultado levando em consideração as condições do paciente no momento da coleta”, informa a biomédica.