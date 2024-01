Jeito Moleque vira meme com cover atrapalhado de Backstreet Boys

O grupo Jeito Moleque ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após se apresentar no “Encontro” (Globo) nesta quinta-feira (25).

Na hora de fazer um cover de “I Want It That Way”, maior hit dos Backstreet Boys, o vocalista da banda, Gui Albuquerque, acabou se atrapalhando no inglês.

O cantor até tentou salvar a performance fazendo a coreografia da boyband mais famosa dos anos 1990, mas não adiantou. Na internet, pipocaram piadas e memes com a apresentação.

Ciente da gafe, o vocalista do grupo pediu ajuda de professores de inglês e anunciou que a banda vai fazer uma turnê internacional.

“Tem turnê internacional aí. Preciso de um professor de inglês, please! Vamos ficar um mês nessa turnê na Europa, depois Canadá, depois Estados Unidos”, contou o pagodeiro.

Porém, além do idioma, os internautas mais críticos afirmaram que o vocalista também errou o tom e as notas da música.