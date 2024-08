Jeito Moleque sobe ao palco para abrir último fim de semana do 15º Festival do Chocolate

O 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires encerra sua edição deste ano com um fim de semana recheado de música, diversão e gastronomia. Com início nesta sexta-feira (16), o evento, que acontece no Complexo Ayrton Senna, reúne apresentações de grandes nomes da música nacional e uma programação diversificada que promete atrair milhares de visitantes, entre munícipes e turistas.

As festividades começam às 18h, com uma programação musical diversificada. No Palco Manacá, o público poderá curtir o som do samba com Guto Freitas e Miudinho, criando o clima perfeito para a noite com a dupla WM também encantando na Arena Criativa. Às 21h, o grupo Jeito Moleque sobe ao Palco Flor do Cacau, trazendo seus sucessos de pagode que marcaram gerações e prometem animar a plateia.

O sábado (17) oferece atividades desde às 14h, com shows no Palco Manacá de artistas como Simone Ferreira e a dupla Roger e Rogério, que trazem o melhor do sertanejo, e Sapinho da Charrete, que promete agitar a todos com seu forró. A noite termina com uma homenagem emocionante a Marília Mendonça por Lorena Alexandre, seguida por Bruna Viola no Palco Flor do Cacau às 21h.

Além da música, a Arena Criativa se destaca com uma programação que inclui uma feira de adoção de animais, troca de garrafas por ração e vacinação antirrábica, mostrando o compromisso do festival com questões sociais e ambientais. Durante o dia, também haverá apresentações de dança e oficinas, como a ministrada pelo Lucas Masterchef, que promete encantar as crianças com panqueca americana.

No domingo (18), as atividades começam ao meio-dia e se estendem até à noite. No Palco Flor do Cacau, Maria Gadú encerra o festival com seu show às 21h, trazendo seu estilo único que combina MPB com toques de folk e pop. O Palco Manacá continua com apresentações de karaokê, MPB, pop rock e termina com um cover de Tim Maia por Nestor Marangoni.

O Espaço Kids oferece um domingo especial para as crianças, com contação de histórias, pintura de rosto e apresentações de mágica, garantindo que os pequenos também tenham uma experiência inesquecível. Outras atrações incluem O Mundo Kaboo e a Caravana Lúdica, que prometem divertir e entreter.

A gastronomia é outro grande atrativo do festival, com uma ampla variedade de opções de doces, salgados e bebidas que destacam a criatividade e tradição local. As barracas oferecem desde o tradicional chocolate até criações inovadoras, satisfazendo todos os paladares.

O festival também proporciona um espaço de cultura e arte na Arena Criativa, com performances de dança e oficinas que incentivam a participação do público. A diversidade das atividades garante que o evento atenda a todos os interesses, desde aqueles que buscam uma experiência cultural até os que desejam apenas relaxar e aproveitar a gastronomia local.

Confira a programação completa:

– Sexta-feira – 16/08:

Palco Flor do Cacau:

21h – Jeito Moleque

Palco Manacá:

18h – Guto Freitas (Samba)

20h – Miudinho (Samba)

Arena Criativa

19h – Dupla MW

– Sábado – 17/08:

Palco Flor do Cacau:

21h – Bruna Viola

Palco Manacá:

14h – Simone Ferreira (Sertanejo)

16h – Sapinho da Charrete (Forró)

18h – Roger e Rogério (Sertanejo)

20h – Lorena Alexandre (Tributo à Marília Mendonça)

Arena Criativa:

12h30 – Feira de Adoção, Troca de Garrafas por Ração e Vacinação Antirrábica

14h – Colégio Clarassoti

14h20 – Studio K-fitness Dance

14h30 – Oficina doce com Lucas Masterchef

15h – Dominium Studio de Dança

16h – Centro Educacional de Artes Isadora Duncan

17h – Nanda Salima Arte e Terapia Group

17h30 – Studio de dança Kika Bibiano

18h – Núcleo de dança Karen Kihara

– Domingo – 18/08:

Palco Flor do Cacau:

21h – Maria Gadú

Palco Manacá:

13h – Karaokê da Lia

14h – Nath Smeets (MPB)

16h – Rock in Volks (Pop Rock)

18h – Grilos e Trilhos (Pop Rock)

20h – Nestor Marangoni (Cover Tim Maia)

Atrações de Solo:

17h – A Banda Toca

Espaço Kids:

13h – Contação de Histórias

13h – Caravana Lúdica

13h – Pintura de Rosto

15h – Mundo Kaboo (Palco Flor de Cacau)

16h – Apresentação de mágica com Mr. Bright

Arena Criativa:

14h – Do is fit

15h – Projeto Dança Livre Rosani Martins/ Instituto Dias Melhores/ ATB Tornar a Brotar

16h – Apraespi

16h30 – EMARP

17h – Studio Art Gr

18h até 19h30 – Escola de Dança Oficina do Corpo/Cia de Danças Quarta divisão/ Colégio TOTH