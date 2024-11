Jeito Moleque realiza a festa “Me Faz Feliz” em SP e revive os sucessos do pagode dos anos 90

No último sábado (2), São Paulo foi palco de uma noite inesquecível com o grupo Jeito Moleque, que promoveu a festa Me Faz Feliz, relembrando os maiores sucessos do pagode dos anos 90. A apresentação, realizada no Clube Espéria, contou com a participação especial dos ícones Rodriguinho e Salgadinho, que marcaram presença para relembrar os clássicos dessa época dourada do gênero.

Durante o evento, o público foi transportado de volta no tempo, cantando e dançando ao som de hits que marcaram toda uma geração. Os artistas, proporcionaram uma verdadeira viagem no tempo, com performances de músicas que atravessaram as décadas e permanecem no coração dos fãs de pagode.

Abrindo a noite, Salgadinho subiu ao palco e colocou o público para dançar ao som de “Inaraí”, “Cilada”, entre outros sucessos. Na sequência, Rodriguinho emocionou os fãs com músicas cantadas em coro, “Fatalmente”, “Não Tem Hora e Nem Lugar”, além das canções “Inconsequente/Aluga-se Um Coração” do seu novo projeto “Rodriguinho No Game”. Fechando a noite com chave de ouro, o grupo Jeito Moleque fez um show com três horas de duração e muita interação do púlico.

Na plateia era fácil perceber os sorrisos com cada música tocada, transformando a noite em uma celebração coletiva do pagode 90. “Eu Nunca Amei Assim”, “Teu Segredo”, “Sobrenatural”, “Não Tem Pra Ninguém”, “Amor Eterno”, “Me Faz Feliz” música que deu o nome a festa, ditaram o ritmo da madrugada. “Presentão”, que faz parte do novo projeto “5 POR 5” e conta com a participação do Menos É Mais, também fez sucesso na voz do público.

Ao final do show, a certeza era uma só: a música, o ritmo e a alegria daquele tempo nunca saem de moda.

A festa Me Faz Feliz foi mais um capítulo de sucesso na trajetória do Jeito Moleque, que segue mantendo viva a chama do pagode romântico e vibrante, encantando gerações de fãs.