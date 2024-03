Jeito Moleque faz turnê internacional

Jeito Moleque vive um momento único e de muito sucesso! Após lançar a versão de “I Want That Way” de Backstreet Boys, o grupo de pagode fará apresentações pela Europa, Canadá e EUA durante 1 mês, entre os dias 12 de abril a 12 de maio.

“Estamos felizes com essa turnê. É muito gratificante ver que nosso trabalho chegou a tantos lugares. ‘Tell Me Why’ tomou proporções que não imaginávamos. Isso só prova que estamos no caminho certo. Nossos fãs são tudo! O poder da internet é incrível!”, comemora Gui Albuquerque, vocalista do Jeito Moleque. Recentemente, o artista virou meme quando cantou o single em ritmo de pagode e se atrapalhou no inglês em um programa de rede nacional.

O grupo já se apresentou outras vezes fora do Brasil ao longo dos 25 anos de sucesso, mas nunca por um período tão longo. Dessa vez, irão passar por: Cork (Irlanda), Paris (França), Lisboa (Portugal), Estocolmo (Suécia), Genebra (Suíça), Porto (Portugal), Vancouver (Canadá), Montreal (Canadá), Toronto (Canadá), Orlando (EUA), Newark (EUA), New York (EUA), Boston (EUA), Charlotte (EUA), San Francisco (EUA), Pompano Beach (EUA).

Com mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Jeito Moleque nasceu na zona norte de São Paulo, em Santana. Atualmente formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), o grupo é, sem dúvidas, um dos maiores representantes do pagode no Brasil e mundo.