Jeito Moleque anuncia primeiras participações do DVD “5 POR 5”

5 POR 5, esse é nome do DVD que será gravado pelo Jeito Moleque, um dos principais grupos de pagode do Brasil, no dia 18 de setembro, na Vibra SP. Neste ano, Gui, Alemão, Rafa, Felipe e Carlinhos, comemoram os 25 anos do grupo que ultrapassa gerações com sucessos jamais esquecidos.

A gravação, que promete fazer visitas ao passado e aterrizar no presente, contará com participações especiais, três delas já anunciadas pelo grupo nas últimas semanas. Misturando ritmos musicais em uma grande festa, Léo Santana, Pixote e Turma do Pagode já estão confirmados para abrilhantar a noite.

O grupo promete emocionar o público com 16 regravações que marcaram a vida dos fãs, além de seis músicas inéditas e três faixas bônus. Jeito Moleque soma mais de um milhão de ouvintes no Spotify, 11 álbuns lançados e acabam de entrar para o escritório da GR Shows. Informações e ingressos, acesse.