Jeito Moleque agita São Paulo nesta sexta na Toca do Tatu

O grupo Jeito Moleque promete agitar a cidade de São Paulo com um show imperdível na Toca do Tatu, no dia 6 de setembro, sexta-feira. Com uma carreira de mais de duas décadas, o grupo é sinônimo de alegria e alto astral, e o público pode esperar um repertório recheado de sucessos que marcaram a trajetória da banda e a vida dos fãs.

No palco, Jeito Moleque apresentará seus maiores hits, como “A Amizade É Tudo”, “Teu Segredo”, “Sobrenatural”, “Amor Eterno”, “Ela Vai Voltar”, entre outros. Essas canções, que embalam festas e encontros pelo Brasil afora, serão o ponto alto de uma noite que promete muita emoção e vibração positiva.

Não perca a chance de reviver grandes momentos e cantar junto com Jeito Moleque em uma noite que ficará gravada na memória de cada um.

Neste ano, o grupo completa 25 anos de carreira e para deixar esse momento ainda mais especial o grupo se prepara para a gravação do DVD – 5 POR 5 com as participações de Menos É Mais, Marcos & Belu

SERVIÇO

Data: 06/09/2024

Local: Toca do Tatu – R. Gomes de Carvalho, 1741 – Vila Olímpia, São Paulo – SP,

Horário: 23h