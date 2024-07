Jayme Monjardim vai tentar emplacar novela ‘Romaria’ em outras emissoras de TV

Fora da Globo após 26 anos de contrato fixo, que será finalizado ao fim deste mês, o diretor Jayme Monjardim vai apresentar o projeto da novela “Romaria”, que foi rejeitado pela emissora, para outras empresas de comunicação.

A novela com a sinopse ‘Romaria’, seria uma novela do diretor Jayme Monjardim a ser exibida às 21h00, entretando a Globo vetou. – Divulgação

A partir de agosto, Monjardim tocará sua produtora pessoal e vai apresentar projetos de dramaturgia ao mercado. Um deles é a novela, que estava em tentativa de ser produzida pela Globo desde 2023.

No ano passado, Jayme Monjardim chegou a viajar para ajudar nas pesquisas de texto e ter mais informações sobre a devoção de católicos em romarias. Um roteirista para o projeto nunca foi definido.

A história gira em torno de uma família desfeita por brigas e tragédias. De forma surpreendente, os sete irmãos que fazem parte dela acabam se encontrando muitos anos depois, durante uma romaria no interior do Brasil. Após a reunião, eles precisam lidar com as consequências de tanto tempo afastados.

O diretor está investindo na ideia desde 2021, após lançar a série “Passaporte para Liberdade”, parceria da Globo com a Sony Pictures.

Não é a primeira vez que Monjardim tenta emplacar uma ideia pessoal como novela. Em 1991, a partir de um argumento seu, a extinta Rede Manchete (1983-1999) montou “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, um dos maiores sucessos da emissora, protagonizada por Ingra Lyberato e Almir Sater.

O desejo de Monjardim é que o projeto tenha exibição em TV aberta, em parceria com uma empresa de streaming, se for possível. Tudo vai depender das possibilidades que vão se abrir daqui para frente.