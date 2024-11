Javier Milei se tornará o primeiro presidente a visitar Trump após vitória eleitoral

O presidente argentino, Javier Milei, figura como um dos principais aliados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na América Latina. Ambos devem se encontrar na próxima semana na residência de Mar-a-Lago, localizada na Flórida, durante uma conferência conservadora. Este evento, marcado para os dias 14 e 15 de novembro, é exclusivo para os maiores doadores e ativistas da campanha presidencial de Trump.

Milei foi convidado a discursar na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) e a participar de um encontro com figuras de destaque do cenário político norte-americano, incluindo o vice-presidente eleito James David Vance e Ric Grenell, provável futuro secretário de Estado. A aproximação entre Milei e Trump visa estabelecer o presidente argentino como principal referência do ex-mandatário norte-americano na América Latina, desafiando a liderança regional do Brasil.

O envolvimento próximo entre os dois líderes não é recente. Anteriormente, em fevereiro deste ano, Milei e Trump tiveram um breve encontro durante a edição anterior da CPAC em Maryland. Na ocasião, Milei expressou seu apoio ao republicano, destacando seu desejo de que Trump volte a assumir a presidência dos Estados Unidos.

A eleição de Trump trouxe entusiasmo à Casa Rosada. Milei rapidamente felicitou Trump pela vitória e reafirmou o compromisso da Argentina em apoiar a agenda “Faça a América Grande Novamente”, uma alusão ao slogan da campanha de Trump. Essa proximidade ideológica reflete-se em gestos simbólicos, como o uso das cores do Partido Republicano por membros do governo argentino.

Os analistas indicam que a Argentina pode colher benefícios financeiros a curto prazo com a administração Trump, especialmente no que tange ao Fundo Monetário Internacional (FMI), onde os EUA possuem significativa influência. No entanto, as políticas protecionistas de Trump podem apresentar desafios comerciais no médio prazo.

Além disso, Milei busca firmar-se como uma voz proeminente entre os líderes latino-americanos alinhados com as ideias conservadoras defendidas por Trump. De acordo com o porta-voz presidencial Manuel Adorni, a parceria entre Argentina e Estados Unidos sob essa liderança visa defender princípios como vida, liberdade e propriedade.

Em termos econômicos internos, Milei tomou medidas drásticas ao reduzir um terço dos gastos públicos argentinos como parte de um esforço para estabilizar a economia e controlar a inflação. O presidente argentino acredita que ele e Trump são as figuras políticas mais influentes globalmente, conforme declarado em entrevistas recentes.

Por fim, o chanceler argentino Gerardo Werthein destacou que enquanto as relações com Joe Biden foram formais e cordiais, com Trump há uma afinidade maior que pode fortalecer ainda mais os laços bilaterais entre Argentina e Estados Unidos sob essa nova dinâmica política.