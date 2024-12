Javier Milei desafia fundamentos do Mercosul e propõe aliança com EUA

Na recente cúpula do Mercosul em Montevidéu, o argentino Javier Milei fez uma estreia notável ao questionar os princípios fundamentais do bloco. Em sua fala, destacou que o Mercosul, criado para fortalecer laços comerciais, tornou-se um entrave ao potencial exportador dos países membros. Ao lado de Luis Caputo, seu ministro da Economia, Milei criticou o sistema de tarifas comuns do bloco e defendeu uma maior abertura econômica.

Milei propôs um futuro acordo de livre-comércio com os Estados Unidos, esperando que Donald Trump reassuma a presidência. Ele afirmou que a tarifa externa comum aumentou os custos industriais e encareceu a vida dos cidadãos, impedindo a melhoria da qualidade de vida através da competitividade. Sob sua perspectiva anarcocapitalista, Milei acredita que menos intervenção estatal resultaria em melhores resultados econômicos.

A postura de Milei coloca-o como um defensor da abertura comercial dentro do Mercosul, especialmente relevante com a iminente saída do presidente uruguaio Luis Lacalle Pou. Além disso, a conclusão das negociações entre Mercosul e União Europeia sobre um acordo de livre-comércio promete avançar mais rapidamente na parte econômica, separando-a das questões políticas.

Concluindo, a intervenção de Milei no Mercosul reflete uma visão de maior liberalização econômica e questiona práticas estabelecidas no bloco há décadas. Com as mudanças políticas iminentes na região e novos acordos comerciais em vista, o debate sobre a melhor forma de integrar economias nacionais no contexto global permanece aberto. Para Milei e outros defensores do livre-comércio, esse é o caminho para a prosperidade e competitividade internacional.