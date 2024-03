Jardim Valentina e região recebem 1ª edição do Cidadania Aqui em 2024

A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, promoverá, nesta quinta-feira (6), das 9h às 13h, a retomada das ações do Cidadania Aqui em 2024.

A primeira edição do ano será realizada no Jardim Valentina e região, com atendimento em frente à USF do bairro, localizada à Rua Francisco Tometich, 905. Para ter acesso aos serviços, basta levar o cartão do SUS e o CPF.

No “Cidadania Aqui”, moradores são atendidos pela equipe técnica da Secretaria de Assistência – psicólogos e assistentes sociais – que promovem orientações em geral; encaminhamentos para a rede municipal de serviços; encaminhamentos para emissão de documentos civis; informações sobre benefícios e; encaminhamentos para as unidades dos CRAS da cidade, quando necessário.

Agenda – Já no dia 13 de março, das 9h às 13h, a ação chega ao Parque Aliança, com atendimento na Praça Hishiro Hidaka.