Jardim Pamplona Shopping realiza edição de Carnaval do “Pamplona Sessions”

Neste carnaval, as crianças de todas as idades terão uma programação divertida e imperdível no Rooftop do Jardim Pamplona Shopping. É lá que, nos dias 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo) acontece a estreia do “Pamplona Sessions”. Trata-se de um evento gratuito, ao ar livre e com muita música em atrações como o Musicaria Infantil e Rauzitos apresentando o projeto Raul Seixas para crianças, além da gastromia como já é tradição nos encontros do “Brooklin Sessions”, que foram inspiração para o evento dos Jardins.

A edição que foi produzida especialmente para o Carnaval, é assinada pela Caramelo Cultural e, além dos shows principais, conta ainda com apresentações de marchinhas e sambas tradicionais dos bailes infantis de Carnaval.

“Buscávamos uma alternativa para que toda a família pudesse curtir o carnaval. Para isso optamos por uma proposta diferenciada de gastronomia, entretenimento e diversão, assim como são os festivais de rua, com a vantagem de ainda contar com toda a conveniência do shopping. Então, tivemos a ideia de trazer para cá o mesmo formato que já acontece com um grande sucesso no Brooklin. Os responsáveis pela produção gostaram da ideia e estão conosco nessa grande festa carnavalesca para todas as idades”, conta Raquel Sciammarella, coordenadora de marketing do Jardim Pamplona Shopping.

O Pamplona Sessions tem patrocínio da GWM, além de diversas marcas parceiras que apoiam o evento que terão seu espaço por lá, como espumantes da Rio Sol, Tarantino Cervejaria, os restaurantes que já fazem parte do rooftop do Jardim Pamplona Shopping: Las Leñas e Paris 6, entre outras. Além delas, os visitantes ainda contam com toda a comodidade do shopping, como o estacionamento, atividades para crianças, compras e a gastronomia.

Durante todo o Carnaval as crianças ainda passar pelo 2º piso e encarar o “Desafio Radical”. Uma arena cheia de brinquedos e obstáculos sensoriais, onde as crianças encontram circuito inflável, corredor de elásticos e uma piscina de bolinhas gigante para que possam se divertir, desviar, pular, escorregar e gastar muita energia. O parque recebe os pequenos de até 12 anos a partir do dia 17 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Pamplona Sessions no Jardim Pamplona Shopping

Data: 10 e 11 de fevereiro de 2024

Horário: das 16h às 21h

Endereço: Rua Pamplona, 1704, Jardim Paulista – SP

Tel: (11) 3882.0130

Site: www܂jardimpamplonashopping܂com܂br

Agenda Sábado – 10/02

16h abertura do evento

16h30 Show Musicaria Infantil

18h30 até as 21h Carnaval infantil com marchinhas e samba + Banda FolkingHeads

Agenda Domingo – 11/02

16h abertura do evento

16h30 Show Rauzitos

18h30 até as 21h Carnaval infantil com marchinhas e samba + Banda VaiBless

Desafio Radical

Horário:de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Ingresso: R$ 50,00 por 30 minutos no local e R$ 1,00 para cada minuto adicional.

Atração para crianças de até 12 anos, sendo obrigatória o acompanhamento de um responsável para crianças menores de 5 anos.