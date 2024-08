Jardim Japonês do Parque Maeda será cenário de workshop fotográfico

O Jardim Japonês do Parque Maeda, um dos maiores da América, tem se destacado como cenário ideal para diversos ensaios fotográficos. Reconhecido por sua beleza e tranquilidade, o espaço foi escolhido como local para um workshop promovido pela renomada fotógrafa Penélope Andeline, que atua há 10 anos no ramo de fotografia de gestantes. Ela já fotografou diversas celebridades no local, como as atletas olímpicas Bia e Branca Ferres, a apresentadora Amanda Françozo e a influenciadora Cacau Colucci.

O curso acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, proporcionando uma imersão única para os alunos. Durante esses dois dias, os participantes terão a oportunidade de explorar a arte da fotografia, utilizando as paisagens encantadoras do jardim japonês como pano de fundo.

O Jardim Japonês

Com uma área verde de 27.500 m², o local foi cuidadosamente projetado, cheio de simbolismos como o torii (portal japonês), pontes, bonsais, espelhos d’água com carpas Koi, cascatas, além de árvores e flores de diversas espécies. Este ambiente singular proporciona uma sensação de tranquilidade, paz de espírito e harmonia com a natureza, refletindo as tradições orientais que valorizam a energia positiva.

O Jardim Japonês do Parque Maeda é uma verdadeira obra-prima do paisagismo, onde cada espécie plantada foi meticulosamente planejada para se integrar harmoniosamente aos demais elementos do espaço, mantendo a autenticidade de um jardim japonês. Espécies como cerejeira ornamental, kaizuka e azaleia estão entre as muitas encontradas no local, oferecendo cenários diversificados e encantadores.

SERVIÇO:

Workshop com Penélope Andeline

Data: 12 e 13 de setembro

Local: Parque Maeda – Itu/SP

Informações e inscrições: @penelopeandeline | (19) 98174-3250