Jardim Gazuza vai receber o programa Tá + Bonito

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema vai desenvolver o programa Tá + Bonito no Jardim Gazuza, com a realização de ações de melhorias habitacionais e urbanas.

O objetivo do programa é realizar reformas nas moradias autoconstruídas, promovendo melhores condições de salubridade e segurança. As intervenções incluem melhorias de ventilação, revestimentos, impermeabilizações, coberturas, instalações hidráulicas e elétricas, reparos estruturais, instalação de corrimãos e guarda-corpos e adaptações para acessibilidade de pessoas com deficiência.

As melhorias irão complementar serviços já em andamento através do programa Revitaliza, que está requalificando nove vielas na área, com obras de drenagem, pavimentação e colocação de corrimãos, além da praça junto à horta comunitária da rua do Projeto.

O programa será apresentado aos moradores em encontro a ser realizado no dia 22 de fevereiro, a partir das 18h, na Escola Sagrado Coração de Jesus, na avenida Fundibem, 670, no Jardim Casa Grande.

O Gazuza foi escolhido por ser um núcleo com alta densidade demográfica e grande número de moradias inacabadas, além de representar um importante histórico na luta por moradia no município. No encontro, a população vai conhecer a proposta do programa, o cronograma das atividades e as equipes responsáveis.

O programa Tá + Bonito tem interface com o projeto Habitathis, especializado em assessoria técnica para melhorias urbanas e habitacionais, resultado de parceria firmada entre o município e a FAU/USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Através dessa parceria, vinte bolsistas de pós-graduação vão oferecer assistência técnica para ações de melhorias habitacionais. O grupo trabalhará no levantamento de campo e desenvolvimento dos projetos de reforma das moradias do Gazuza.

“Os moradores lutaram tanto para construir suas casas, e agora a Prefeitura vai fazer as reformas que faltam”, disse o secretário Ronaldo Lacerda.