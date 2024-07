Jardim Botânico têm exposição de plantas carnívoras, abelhas sem ferrão e plantas centenárias

A programação da edição de inverno do Salão de Botânica continua neste fim de semana, no Jardim Botânico de São Paulo. O evento, que começou no último dia 6, trouxe novidades como a Turnê Internacional de Quaternity, exposição de plantas carnívoras, orquídeas e bromélias centenárias, produtos naturais de abelhas nativas, entre outros. A meia entrada no parque está garantida para todos os visitantes.

Conheça os expositores:

A Turnê Internacional de Quaternity nos Jardins Botânicos é uma evolução do jogo de xadrez que, na prática, possibilita desenvolver habilidades como cooperação, resiliência, estratégia e sabedoria, do arquiteto e paisagista Jeanitto Gentilini (@jeanitto_gentilini), é uma das novidades desta edição.

A exposição Sapê, de mini esculturas feitas com papel, de plantas do Jardim Botânico que podem ser observadas através de uma lupa, exposta pelaNatalia Aia (@anataliaaia), bióloga e artista visual, é uma das atrações do salão.

Cristina Yoshioka, engenheira agrônoma e expositora mostra ao público 43 espécies diferentes de plantas carnívoras.

Uma das maiores coleções de orquídeas e bromélias, do pesquisador e botânico, Marcos Antonio Campacci, também estarão presente no evento.

Nino Amazonas (@ninoamazonas), diretor das coleções de plantas vivas do Jardim Botânico de São Paulo, traz a coleção de plantas do Botânico.

Outra exposição que segue no final de semana é sobre o universo das abelhas sem ferrão, da expositora Juliana Massimino Feres, (@hebora_meldobrasil).

Sergio David Marin de Souza* (@cactos_brasil ), leva ao Botânico a exposição de plantas comumente cultivadas em residências, como as suculentas e cactos conhecidos por suas sobreviver em ambientes áridos e com escassez hídrica.

Objetos com temas botânicos como as cerâmicas artesanais das expositoras Magali Tavella Ercolin (@studioceramicamaga), Ana Lucia de Carvalho (@redebalsear) e Nanda Saints Cerâmica (@nanda.saints.ceramica ) também estão entre as atrações.

Outra novidade da edição é a mostra de gravuras, do Anderson Santos da Escola de Botânica (@anderson_bio).

As exposições do Salão de Botânica acontecem em todos os finais de semana de julho, até o dia 28, com promoção de meia entrada para os visitantes.

Serviço: Salão de Botânica

Quando: todos os finais de semana entre os dias 6 e 28 de julho

Onde: Jardim Botânico de São Paulo

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Valor do Ingresso: a partir de R$12,45 (meia entrada)

Site: https://jardimbotanico.com.br/ingressos/

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905